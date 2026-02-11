Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Rooney attacca il tifoso che non taglia i capelli: "Se il Manchester avesse vinto..."

L'ex stella dello United non risparmia Frank Ilett, il ragazzo capellone sulla bocca di tutti per la sua scommessa
2 min
TagsRooneyManchester United

Il Manchester United ha fallito la quinta vittoria consecutiva pareggiando 1-1 con il West Ham. Cosa significa questo? Che Frank Ilett non può tagliarsi i capelli. Il tifoso dei Red Devils è diventato ormai popolarissimo sul web per la sua promessa fatta più di cinquecento giorni fa: "Taglierò di nuovo i capelli quando lo United vincerà cinque gare di fila". Da quel dì non è più accaduto e la sua capigliatura nel frattempo ha raggiunto volumi improbabili. Ieri (martedì 10 febbraio) sembrava la volta buona: il Manchester doveva battere il West Ham per centrare la cinquina, e invece... Barbiere rimandato per Frank.

Rooney sul tifoso che non taglia i capelli: "Sto impazzendo"

Il tifoso capellone ha ricevuto così tanto rilievo mediatico da catturare l'attenzione di tutti: Piqué ha recentemente girato un video con lui mentre Rooney gli ha risposto piccato: "Lo metterei dall'altra parte del Paese, mi sta facendo impazzire. Stiamo parlando di Carrick e dello United che cercano di vincere la quinta partita di fila e il problema è che questo ragazzo si taglia i capelli. Scommetto che sarebbe devastato se lo United vincesse la quinta partita perché all'improvviso diventerebbe irrilevante", ha commentato l'ex stella dei Red Devils, oggi allenatore ma attualmente senza squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

