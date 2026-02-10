Il Manchester United manca la vittoria, il tifoso è costretto a continuare la sua incredibile promessa

West Ham-Manchester United 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Pari United, continua la promessa del tifoso: taglio dei capelli rinviato

Niente taglio dei capelli fino alla quinta vittoria consecutiva dei suoi 'Red Devils'. Questo l'impegno preso circa 500 giorni fa, ma dopo l'avvento di Michael Carrick in panchina al posto dell'esonerato Ruben Amorim il Manchester United ha iniziato a correre e proprio oggi (10 febbraio) sembrava il giorno giusto per dare una sforbiciata alla chioma, come 'pronosticato' dallo stesso Frank Ilett sui social. A Londra contro il West Ham terz'ultimo in classifica però, dopo quattro successi consecutivi in Premier League, è arrivato un pareggio per 1-1 (con gli ospiti che hanno persino rischiato il ko, evitato grazie al gol di Sesko al 90+6'). E l'appuntamento con il parrucchiere, per Frank Ilett, è ancora una volta rimandato.

