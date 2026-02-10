Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
Il Manchester United manca la vittoria, il tifoso è costretto a continuare la sua incredibile promessa

Aspettando che i 'Red Devils' vincano cinque gare di fila, Frank Ilett non si taglia i capelli da circa 500 giorni: contro il West Ham sembrava l'occasione buona, ma...
2 min
TagsFrank IlettManchester UnitedWest Ham

ROMA - 'Liberazione' rimandata per Frank Ilett, tifoso del Manchester diventato celebre su Instagram con il soprannome di 'The United Strand' per una particolare promessa, divenuta virale sui social e destinata a vincolarlo ancora nelle settimane a venire.

West Ham-Manchester United 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Pari United, continua la promessa del tifoso: taglio dei capelli rinviato

Niente taglio dei capelli fino alla quinta vittoria consecutiva dei suoi 'Red Devils'. Questo l'impegno preso circa 500 giorni fa, ma dopo l'avvento di Michael Carrick in panchina al posto dell'esonerato Ruben Amorim il Manchester United ha iniziato a correre e proprio oggi (10 febbraio) sembrava il giorno giusto per dare una sforbiciata alla chioma, come 'pronosticato' dallo stesso Frank Ilett sui social. A Londra contro il West Ham terz'ultimo in classifica però, dopo quattro successi consecutivi in Premier League, è arrivato un pareggio per 1-1 (con gli ospiti che hanno persino rischiato il ko, evitato grazie al gol di Sesko al 90+6'). E l'appuntamento con il parrucchiere, per Frank Ilett, è ancora una volta rimandato.

Premier League: la classifica aggiornata

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

