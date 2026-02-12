Dall'Inghilterra: "È De Zerbi il grande favorito per la panchina del Tottenham"

LONDRA (INGHILTERRA) - L'avventura di Roberto De Zerbi potrebbe ripartire dalla Premier League . Il tecnico italiano, che ha appena rescisso il suo contratto con il Marsiglia , sarebbe - secondo il tabloid britannico 'The Sun' - il grande favorito per la panchina del Tottenham dopo l'esonero di Thomas Frank . A favore di De Zerbi , che gode di numerosi estimatori oltremanica grazie all'ottima esperienza vissuta alla guida del Brighton nel biennio 2022-2024, peserebbe l'indisponibilità a liberarsi subito dell'altro grande candidato Mauricio Pochettino , attuale commissario tecnico degli Stati Uniti , a pochi mesi dai Mondiali in programma negli Usa, in Messico e in Canada al via il prossimo 11 giugno .

Tottenham, i tifosi sognano il ritorno di Pochettino

I fan degli Spurs sognano il clamoroso ritorno dell'allenatore argentino in Inghilterra (con i quali ha centrato la qualificazione in finale di Champions League nel 2019, poi persa nel derby inglese con il Liverpool a Madrid) tanto che, nell'ultimo match interno con il Newcastle, hanno intonato a più riprese il suo nome. Per il momento, il ruolo di traghettatore è stato affidato a John Heitinga, assistente di Frank da circa un mese. La candidatura di De Zerbi è forte ma non l'unica: oltre a Pochettino, la dirigenza del club londinese starebbe valutando Marco Silva (attuale tecnico del Fulham, sondato in passato anche dalla Juve), Xavi Hernández (alla ricerca di uno nuovo progetto sportivo dopo il triennio 2021-2024 al Barcellona) e Jurgen Klinsmann, senza panchina dall'esonero dalla Corea del Sud nel 2024.