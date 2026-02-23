Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
Basta un gol di Sesko: il Manchester United batte l'Everton in trasferta

Basta un gol di Sesko: il Manchester United batte l'Everton in trasferta

I Red Devils tornano alla vittoria in Premier e sono momentaneamente al quarto posto in classifica
1 min
TagsPremier League

Dopo il pareggio che aveva costretto il tifoso-influencer del Manchester United a continuare la sua incredibile promessa, i Red Devils sono tornati a vincere in Premier League.

Premier League, Sesko decide Everton-Manchester United

La squadra allenata da Carrick ha infatti battuto 1-0 in trasferta l'Everton grazie a un gol di Sesko (71') nel secondo tempo, trovando così il sesto risultato utile da quando l'ex centrocampista siede sulla panchina del club. Lo United si trova quindi momentaneamente al quarti posto (l'ultimo valido per una qualificazione in Champions League) con 48 punti, a +3 su Chelsea e Liverpool.

 

 

Everton-Manchester United

