Premier, Liverpool ko sul campo del Wolverhampton: a Slot non basta Salah

Quattro le gare disputate in Premier League e valide per la 29esima giornata di campionato. Il Liverpool viene clamorosamente sconfitto 2-1 dal Wolverhampton, fanalino di coda della classifica. Vittorie per Everton e Sunderland contro Burnley e Leeds. Finisce a reti inviolate Bournemouth-Brentford

Il Liverpool cade 2-1 sul campo del Wolverhampton. Succede tutto nel finale: padroni di casa avanti al 78' con Gomes, pareggio degli uomini di Slot con Salah all'83' e gol vittoria segnato da André in pieno recupero. Termina a reti inviolate la sfida tra Bournemouth e Brentford: gara con poche emozioni, che ha visto i padroni di casa cercare con maggiore insistenza la porta avversaria. Con questo pareggio il Brentford fallisce il sorpasso al Chelsea e si porta a 44 punti, in settima posizione. Quattro punti più indietro il Bournemouth.

Everton e Sunderland ok

L'Everton batte 2-0 il Burnley, al termine di una gara dominata e decisa dalle reti di Tarkowski al 32' e di Dewsbury-Hall al 60'. I padroni di casa raggiungono momentaneamente l'ottava posizione in classifica a 43 punti, uno in meno rispetto al Brentford. Vittoria esterna per il Sunderland, che si impone 1-0 sul campo del Leeds. A decidere la sfida è una rete segnata da Diarra, a venti minuti dalla fine, su calcio di rigore.

