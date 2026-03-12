Sei squadre, zero vittorie: per la grande Premier è una Champions da incubo. I media inglesi: "Disastro totale"

I media inglesi criticano: "Così no"

Secondo l’analista di Match of the Day Nedum Onuoha, la situazione è ora molto complicata per diverse squadre inglesi: "Guardando i passivi che City e Chelsea devono recuperare in casa, pur con la convinzione di potercela fare, i margini sembrano troppo grandi". Il risultato è un quadro inaspettato: nessuna squadra inglese ha vinto l’andata degli ottavi, cosa che non accadeva dalla stagione 2022-23. L’ex portiere dell’Inghilterra Paul Robinson, presente al Bernabéu, ha sottolineato come la realtà della Champions League sia più dura di quanto suggerisse la fase iniziale: "Abbiamo parlato molto del dominio delle squadre inglesi in Europa. Ma in Champions League nessuna ha vinto. Il Real Madrid, nonostante gli infortuni, è stato cinico e ha colpito il City in contropiede".