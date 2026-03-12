Corriere dello Sport.it
Sei squadre, zero vittorie: per la grande Premier è una Champions da incubo. I media inglesi: "Disastro totale"

Pesanti sconfitte per Manchester City, Chelsea, Tottenham e Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League. Solo pareggi per Arsenal e Newcastle

Le ultime 24 ore di Champions League hanno inflitto un duro colpo alla reputazione della Premier League, spesso definita il campionato più forte del mondo. E i media inglesi criticano. Come ad esempio la BBC: una serie di risultati negativi ha infatti messo in discussione la supremazia delle squadre inglesi nelle competizioni europee. Il colpo più duro è arrivato dal Real Madrid, che ha travolto il Manchester City con una prestazione autoritaria al Santiago Bernabéu: 3-0. Solo 24 ore prima, anche il Tottenham aveva subito una pesante sconfitta: 5-2 contro l’Atletico Madrid nella capitale spagnola. Due risultati che hanno acceso il dibattito sul reale valore delle squadre inglesi nella fase decisiva della Champions League. 

I risultati di Champions e le inglesi deluse

Il bilancio complessivo delle squadre della Premier League negli ottavi d’andata è tutt’altro che positivo. Anche il Chelsea è stato sconfitto con lo stesso punteggio degli Spurs (5-2) dai campioni in carica del Paris Saint-Germain, crollando nel secondo tempo. Il Liverpool invece è caduto 1-0 contro il Galatasaray. Pareggio per Arsenal (contro il Leverkusen) e Newcastle (contro il Barcellona).

I media inglesi criticano: "Così no"

Secondo l’analista di Match of the Day Nedum Onuoha, la situazione è ora molto complicata per diverse squadre inglesi: "Guardando i passivi che City e Chelsea devono recuperare in casa, pur con la convinzione di potercela fare, i margini sembrano troppo grandi". Il risultato è un quadro inaspettato: nessuna squadra inglese ha vinto l’andata degli ottavi, cosa che non accadeva dalla stagione 2022-23. L’ex portiere dell’Inghilterra Paul Robinson, presente al Bernabéu, ha sottolineato come la realtà della Champions League sia più dura di quanto suggerisse la fase iniziale: "Abbiamo parlato molto del dominio delle squadre inglesi in Europa. Ma in Champions League nessuna ha vinto. Il Real Madrid, nonostante gli infortuni, è stato cinico e ha colpito il City in contropiede".

