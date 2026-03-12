Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Ore contate per Tudor, l'esonero al Tottenham imminente: spunta un nome a sorpresa per la panchina

L'ex allenatore della Juventus è a un passo dall'addio dopo aver perso quattro partite su quattro
2 min
TagsPremier LeagueTudorTottenham

L'avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham non è partita con il piede giusto. Anzi l'avvio è stato davvero pessimo: quattro partite, quattro sconfitte, per ora l'ex Juve non è riuscito a dare la svolta che il club inglese cercava dopo l'esonero di Thomas Frank. E l'ultima prova in Champions League contro l'Atletico Madrid, che non solo ha messo in imbarazzo il portiere Kinsky e sancito la quarta sconfitta degli Spurs nelle ultime quattro, ha anche (forse) spinto Tudor verso l'esonero.

Tudor verso l'esonero

Il Tottenham potrebbe cambiare il secondo allenatore della stagione e optare per il terzo cambio in panchina. D'altronde la situazione in Premier League è tragica: gli Spurs sono a un punto dal terzultimo posto e, quindi, dalla zona retrocessione. E anche il cammino in Champions League si è decisamente complicato dopo il ko per 5-2 contro l'Atletico nell'andata degli ottavi di finale. Per questo il club cerca la sterzata, sperando sia quella giusta.

Tottenham, Poyet al posto di Tudor?

A risollevare le sorti del Tottenham potrebbe essere il ritorno dell'ex: Gustavo Poyet ha giocato con gli Spurs dal 2001 al 2004 e li ha allenati come vice nella stagione 2007-08. Come spiega il Sun, si è candidato e proposto, potrebbe essere lui il sostituto di Tudor, che è sempre più vicino all'addio. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il terzo cambio di panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

