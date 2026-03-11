Tudor e Kinsky, caos in Inghilterra dopo il disastro Tottenham: bufera in diretta tv, commentatori furiosi

Joe Hart su Tudor: "Messaggio sbagliato per il ragazzo. Sono a pezzi per Kinsky"

Joe Hart, ex portiere del Manchester City e con una breve esperienza in Italia al Torino e poi allo stesso Tottenham, è stato più comprensivo nei confronti di Kinsky: "Ho cercato di dare un senso a tutto ciò. Ho il cuore spezzato per il ragazzo. So che la Champions League è una scuola dura, è una partita importante. Prima della partita, Tudor ha avuto l'opportunità di darci una spiegazione per la scelta di schierarlo". Poi prosegue: "Ha avuto un'opportunità stasera? Stava solo ricoprendo il ruolo per una partita? Sembrava il messaggio che gli era stato dato. Non sto cercando scuse per il ragazzo. Ha avuto 14 minuti orribili, lo scivolone e quel terzo gol erano tutto ciò che non voleva accadesse. Non so nemmeno cosa dire. Ho visto tutto. Ho il cuore spezzato, davvero spezzato per quel ragazzo. Il Tottenham è disorganizzatissimo". Poi nell'intervallo, con il risultato già sul 4-1 per gli spagnoli, Hart ha proseguito: "È stato un inizio terribile dopo sei minuti. La sua fiducia era evaporata. È un passaggio così difficile, sbaglia tutto, piede sinistro su piede destro. Mi ha spezzato il cuore. Ha avuto 14 minuti brutti, anche lo stadio si sente dispiaciuto per lui. Tudor non lo riconosce nemmeno. Ne sono sbalordito. L'ha fatto apposta? Ovviamente no. Sta al fianco della tua squadra per mandare un messaggio. Resti lì e ti comporti come se nulla fosse successo".