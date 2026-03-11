Tudor e Kinsky, caos in Inghilterra dopo il disastro Tottenham: bufera in diretta tv, commentatori furiosi
La gara di ieri sera tra Tottenham e Atletico Madrid è diventata un caso mediatico per le scelte di Igor Tudor, le polemiche sulla decisione di lasciare in panchina il portiere italiano Guglielmo Vicario e di schierare titolare il ceco Kinsky, autore di due errori clamorosi e poi subito sostituito. In Inghilterra la scelta del tecnico è stata subito considerata folle. In particolar modo commentando la gara in diretta su Tnt Sports, Joe Hart, Darren Fletcher e Ally McCoist non si sono risparmiati nel criticare l'allenatore ex Juve.
McCoist durante la gara: "Cambiare portiere è stato un errore"
Ally McCoist, ex allenatore scozzese, è stato durissimo. Dopo il primo gol subito si è espresso così a TNT Sports: "È un disastro, un disastro assoluto per il portiere. Non so se stia cambiando idea o cosa gli passi per la testa, ma la situazione gli è sfuggita di mano. Provo pena per lui. Puoi dire quello che vuoi. Due errori orrendi. Aveva ragione a toglierlo? Possibilmente". Poi ha proseguito addossando la colpa a Tudor la scelta di schierare il classe 2003: "Finito. Lo finirà. Non c'è modo di tornare indietro. Assolutamente la responsabilità è dell'allenatore. Anche il portiere ha le sue colpe, perché non si possono commettere errori del genere: sono errori da ragazzini. È dimostrato che ha commesso un errore nel cambiare il portiere. Sono 14 minuti assolutamente orribili". Secondo il commentatore scozzese per l'Atletico è stato tutto troppo facile: "Il fatto è che all'Atletico Madrid non è stato nemmeno chiesto di impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi. Gli è stata servita la partita su un piatto d'argento".
Fletcher sull'errore: "Non credo a ciò che ho visto, Kinsky come Karius"
Darren Fletcher, ex centrocampista e attualmente allenatore dell'Under 18 del Manchester United, ha commentato insieme a McCoist quanto accaduto al portiere del Tottenham durante la sfortunata gara di Champions contro l'Atletico Madrid di Simeone. Fletcher è stato più clemente nei confronti del classe 2003, paragonando quanto successo a lui con la sfortunata prestazione nel 2018 dell'ex portiere del Liverpool Karius in finale di Champions League contro il Real Madrid: "Dipende tanto dall'allenatore quanto da Kinsky. L'ultima volta che ho visto un portiere fare un incubo del genere è stato con Karius del Liverpool. L'incubo lo ha segnato a lungo. Non riesco proprio a credere a quello che ho visto".
Joe Hart su Tudor: "Messaggio sbagliato per il ragazzo. Sono a pezzi per Kinsky"
Joe Hart, ex portiere del Manchester City e con una breve esperienza in Italia al Torino e poi allo stesso Tottenham, è stato più comprensivo nei confronti di Kinsky: "Ho cercato di dare un senso a tutto ciò. Ho il cuore spezzato per il ragazzo. So che la Champions League è una scuola dura, è una partita importante. Prima della partita, Tudor ha avuto l'opportunità di darci una spiegazione per la scelta di schierarlo". Poi prosegue: "Ha avuto un'opportunità stasera? Stava solo ricoprendo il ruolo per una partita? Sembrava il messaggio che gli era stato dato. Non sto cercando scuse per il ragazzo. Ha avuto 14 minuti orribili, lo scivolone e quel terzo gol erano tutto ciò che non voleva accadesse. Non so nemmeno cosa dire. Ho visto tutto. Ho il cuore spezzato, davvero spezzato per quel ragazzo. Il Tottenham è disorganizzatissimo". Poi nell'intervallo, con il risultato già sul 4-1 per gli spagnoli, Hart ha proseguito: "È stato un inizio terribile dopo sei minuti. La sua fiducia era evaporata. È un passaggio così difficile, sbaglia tutto, piede sinistro su piede destro. Mi ha spezzato il cuore. Ha avuto 14 minuti brutti, anche lo stadio si sente dispiaciuto per lui. Tudor non lo riconosce nemmeno. Ne sono sbalordito. L'ha fatto apposta? Ovviamente no. Sta al fianco della tua squadra per mandare un messaggio. Resti lì e ti comporti come se nulla fosse successo".
La gara di ieri sera tra Tottenham e Atletico Madrid è diventata un caso mediatico per le scelte di Igor Tudor, le polemiche sulla decisione di lasciare in panchina il portiere italiano Guglielmo Vicario e di schierare titolare il ceco Kinsky, autore di due errori clamorosi e poi subito sostituito. In Inghilterra la scelta del tecnico è stata subito considerata folle. In particolar modo commentando la gara in diretta su Tnt Sports, Joe Hart, Darren Fletcher e Ally McCoist non si sono risparmiati nel criticare l'allenatore ex Juve.
McCoist durante la gara: "Cambiare portiere è stato un errore"
Ally McCoist, ex allenatore scozzese, è stato durissimo. Dopo il primo gol subito si è espresso così a TNT Sports: "È un disastro, un disastro assoluto per il portiere. Non so se stia cambiando idea o cosa gli passi per la testa, ma la situazione gli è sfuggita di mano. Provo pena per lui. Puoi dire quello che vuoi. Due errori orrendi. Aveva ragione a toglierlo? Possibilmente". Poi ha proseguito addossando la colpa a Tudor la scelta di schierare il classe 2003: "Finito. Lo finirà. Non c'è modo di tornare indietro. Assolutamente la responsabilità è dell'allenatore. Anche il portiere ha le sue colpe, perché non si possono commettere errori del genere: sono errori da ragazzini. È dimostrato che ha commesso un errore nel cambiare il portiere. Sono 14 minuti assolutamente orribili". Secondo il commentatore scozzese per l'Atletico è stato tutto troppo facile: "Il fatto è che all'Atletico Madrid non è stato nemmeno chiesto di impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi. Gli è stata servita la partita su un piatto d'argento".