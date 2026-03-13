"Ha un fisico non adatto al calcio". La frase a sorpresa del vice-allenatore del West Ham

"In Premier League ci sono delle vere bestie"

L’ex allenatore spagnolo ha poi raccontato il suo impatto con la Premier League, spiegando come il livello atletico dei giocatori lo abbia colpito fin da subito. “L’ossessione per le caratteristiche fisiche? Oggigiorno è un fattore determinante. Quando sono arrivato in Premier League, ho capito che qui ci sono delle vere bestie. La fisicità è importante, ma ciò che conta è il pallone. Datemi giocatori che sappiano giocare a calcio. Quando la fisicità diventa importante, bisogna essere bravi con la palla. Credo che i giocatori debbano saper giocare a calcio, e tutto il resto è un bonus”, ha spiegato, evidenziando come la potenza fisica sia diventata sempre più centrale nel calcio di alto livello.