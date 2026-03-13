"Ha un fisico non adatto al calcio". La frase a sorpresa del vice-allenatore del West Ham
Il viceallenatore del West Ham United, Paco Jemez, ha parlato di Adama Traoré durante un’intervista al programma El Larguero di Cadena SER. Il tecnico ha commentato le caratteristiche dell’esterno offensivo, soffermandosi in particolare sulla sua straordinaria struttura fisica e sul ruolo che l’aspetto atletico ha nel calcio moderno.
Il commento sul fisico di Adama Traoré
Nel corso dell'intervista, Jémez ha descritto Traoré come uno dei casi più emblematici di giocatore dotato di una struttura fisica fuori dal comune. Il tecnico ha usato parole molto dirette per spiegare quanto l’esterno spagnolo si distingua rispetto agli standard del calcio: “Ha un fisico non adatto al calcio. Assomiglia più a un giocatore della NFL; sembra un culturista in miniatura”, ha detto Jémez, sottolineando quanto il suo profilo atletico sia atipico per il mondo del pallone.
"In Premier League ci sono delle vere bestie"
L’ex allenatore spagnolo ha poi raccontato il suo impatto con la Premier League, spiegando come il livello atletico dei giocatori lo abbia colpito fin da subito. “L’ossessione per le caratteristiche fisiche? Oggigiorno è un fattore determinante. Quando sono arrivato in Premier League, ho capito che qui ci sono delle vere bestie. La fisicità è importante, ma ciò che conta è il pallone. Datemi giocatori che sappiano giocare a calcio. Quando la fisicità diventa importante, bisogna essere bravi con la palla. Credo che i giocatori debbano saper giocare a calcio, e tutto il resto è un bonus”, ha spiegato, evidenziando come la potenza fisica sia diventata sempre più centrale nel calcio di alto livello.
Palestra vietata per per Adama Traore
Solo qualche giorno il tecnico del West Ham aveva vietato ad Adama di frequentare la palestra del club. Secondo Nuno Espirito Santo, non avrebbe bisogno di ulteriore lavoro con i pesi. “È incredibile, è genetica”, ha spiegato il tecnico ai giornalisti. “Ma la sua genetica è così da tempo e deve evitare la palestra. Gli ho detto di starne lontano: il peso che si porta addosso è già sufficiente”.
