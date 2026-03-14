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sabato 14 marzo 2026
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Premier League, vince il Brighton in casa del Sunderland. Pareggia il Burnely© Getty Images

Premier League, vince il Brighton in casa del Sunderland. Pareggia il Burnely

Primi anticipi in Inghilterra con l’1-0 firmato Minteh. Attesa per l'Arsenal e Manchester City
2 min

Il Brighton conquista tre punti importanti vincendo 1-0 in casa del Sunderland. A decidere la partita è la rete di Minteh al 58’, che permette agli ospiti di portare a casa una vittoria preziosa. Con questo successo il Brighton sale a quota 40 punti, raggiungendo il decimo posto in classifica e assicurandosi di fatto la salvezza. Gli stessi punti del Sunderland, che resta quindi appaiato in graduatoria.

Sunderland-Brighton, il tabellino

Le altre partite di Premier League: attesa per Arsenal e City

Termina invece 0-0 la sfida tra Burnley e Bournemouth. Un pareggio che serve a poco soprattutto al Burnley, ancora penultimo in classifica e con una situazione salvezza che si fa sempre più complicata. Il programma della giornata proseguirà nel tardo pomeriggio con Chelsea e Arsenal, mentre in serata sarà la volta del Manchester City, impegnato contro il West Ham.

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