Premier League, vince il Brighton in casa del Sunderland. Pareggia il Burnely

Il Brighton conquista tre punti importanti vincendo 1-0 in casa del Sunderland. A decidere la partita è la rete di Minteh al 58’, che permette agli ospiti di portare a casa una vittoria preziosa . Con questo successo il Brighton sale a quota 40 punti, raggiungendo il decimo posto in classifica e assicurandosi di fatto la salvezza. Gli stessi punti del Sunderland, che resta quindi appaiato in graduatoria.

Sunderland-Brighton, il tabellino

Le altre partite di Premier League: attesa per Arsenal e City

Termina invece 0-0 la sfida tra Burnley e Bournemouth. Un pareggio che serve a poco soprattutto al Burnley, ancora penultimo in classifica e con una situazione salvezza che si fa sempre più complicata. Il programma della giornata proseguirà nel tardo pomeriggio con Chelsea e Arsenal, mentre in serata sarà la volta del Manchester City, impegnato contro il West Ham.

La classifica di Premier League