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Premier League, De Zerbi beffato con il Tottenham. Attesa per Chelsea-Manchester United© Getty Images

Premier League, De Zerbi beffato con il Tottenham. Attesa per Chelsea-Manchester United

Gli Spurs raggiunti nel recupero dal Brighton: finisce 2-2. Tonali ancora ko con il Newcastle
2 min

Roberto De Zerbi beffato nel finale dalla sua ex squadra. Sfuma al 95’ la prima vittoria dell’allenatore italiano sulla panchina del Tottenham, raggiunto sul 2-2 dal Brighton in pieno recupero. La lunga attesa — con gli Spurs ancora senza successi in Premier League nel 2026 e una striscia negativa che sale a 14 partite senza vittorie — sembrava finalmente destinata a interrompersi. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Pedro Porro e il pareggio di Mitoma nel recupero del primo tempo, era stato Xavi Simons al 77’ a riportare avanti il Tottenham. Ma proprio allo scadere è arrivata la doccia fredda, con Rutter che al 95’ ha fissato il punteggio sul 2-2. Un pari amarissimo, che prolunga il digiuno di vittorie in campionato, dove i londinesi non conquistano i tre punti dal 28 dicembre (1-0 sul campo del Crystal Palace), mentre davanti ai propri tifosi mancano addirittura dal 6 dicembre contro il Brentford. La situazione in classifica resta preoccupante: il Tottenham è ancora terzultimo e, tra le gare in programma nei prossimi giorni, rischia di vedere aumentare ulteriormente il distacco dalla zona salvezza. Intanto slitta anche il verdetto definitivo della stagione: manca ormai solo la matematica per certificare la retrocessione del Wolverhampton in Championship dopo otto anni.

Il tabellino di Tottenham-Brighton

Deludono Newcastle e Brentford 

La giornata in Premier League si è aperta con lo 0-0 tra Brentford e Fulham: si tratta di un altro passaggio a vuoto in casa per Kayode e compagni che così non entrano nella zona che vale l'Europa. Tutto facile invece per il Leeds che travolge i Wolves per 3-0, allontanandosi ancora di più dalla zona rossa: a segno Justin, Okafor e Calvert-Lewin (su rigore). Continua a deludere il Newcastle di Tonali, piegato dal Bournemouth per 2-1 e costretto a continuare una stagione anonima: decisivo il gol di Truffert a cinque minuti dalla fine.    

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