Crystal Palace e West Ham si dividono la posta in palio: sospiro di sollievo per De Zerbi

LONDRA (INGHILTERRA) - Si chiude con il pareggio tra Crystal Palace e West Ham la 33esima giornata di Premier League. Eagles e Hammers non vanno oltre lo 0-0 nel derby di Selhurst Park, dividendosi così la posta in palio. Match frizzante a Londra con protagonisti i due portieri: Hermansen sale in cattedra in più di un'occasione, Henderson salva invece i padroni di casa con un riflesso da urlo su colpo di testa di Mavropanos al tramonto del primo tempo. Il risultato di Croydon sancisce inoltre il primo aritmetico verdetto della stagione: dopo 8 anni consecutivi, il Wolverhampton saluta la Premier e retrocede in Championship.