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Crystal Palace e West Ham si dividono la posta in palio: sospiro di sollievo per De Zerbi

Crystal Palace e West Ham si dividono la posta in palio: sospiro di sollievo per De Zerbi

Il monday night della 33esima giornata di Premier League si chiude con lo 0-0 di 'Selhurst Park': le Eagles ipotecano la salvezza, gli Hammers salgono a +2 sul Tottenham che resta ancora in corsa. Wolves retrocessi
2 min
TagsPremier LeagueCrystal PalaceWest Ham

LONDRA (INGHILTERRA) - Si chiude con il pareggio tra Crystal Palace e West Ham la 33esima giornata di Premier League. Eagles e Hammers non vanno oltre lo 0-0 nel derby di Selhurst Park, dividendosi così la posta in palio. Match frizzante a Londra con protagonisti i due portieri: Hermansen sale in cattedra in più di un'occasione, Henderson salva invece i padroni di casa con un riflesso da urlo su colpo di testa di Mavropanos al tramonto del primo tempo. Il risultato di Croydon sancisce inoltre il primo aritmetico verdetto della stagione: dopo 8 anni consecutivi, il Wolverhampton saluta la Premier e retrocede in Championship.

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Il pari a reti bianche maturato a 'Selhurst Park' consente al Crystal Palace di Glasner di ipotecare di fatto la salvezza: le Eagles salgono infatti al 13° posto a quota 43 punti, a +12 sulla zona retrocessione con ancora sei match da disputare. Situazione totalmente opposta invece in casa West Ham: gli Hammers di Espirito Santo occupano la 17esima posizione a 33 punti, a sole due lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima posizione occupata dal Tottenham di De Zerbi (31) che può tirare un enorme sospiro di sollievo: la permanenza in Premier League, a cinque turni dal termine, è ancora possibile.

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