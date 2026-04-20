Crystal Palace e West Ham si dividono la posta in palio: sospiro di sollievo per De Zerbi
LONDRA (INGHILTERRA) - Si chiude con il pareggio tra Crystal Palace e West Ham la 33esima giornata di Premier League. Eagles e Hammers non vanno oltre lo 0-0 nel derby di Selhurst Park, dividendosi così la posta in palio. Match frizzante a Londra con protagonisti i due portieri: Hermansen sale in cattedra in più di un'occasione, Henderson salva invece i padroni di casa con un riflesso da urlo su colpo di testa di Mavropanos al tramonto del primo tempo. Il risultato di Croydon sancisce inoltre il primo aritmetico verdetto della stagione: dopo 8 anni consecutivi, il Wolverhampton saluta la Premier e retrocede in Championship.
Crystal Palace-West Ham 0-0: cronaca, tabellino e statistiche
Premier League, come cambia la classifica dopo il pareggio di Selhurst Park
Il pari a reti bianche maturato a 'Selhurst Park' consente al Crystal Palace di Glasner di ipotecare di fatto la salvezza: le Eagles salgono infatti al 13° posto a quota 43 punti, a +12 sulla zona retrocessione con ancora sei match da disputare. Situazione totalmente opposta invece in casa West Ham: gli Hammers di Espirito Santo occupano la 17esima posizione a 33 punti, a sole due lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima posizione occupata dal Tottenham di De Zerbi (31) che può tirare un enorme sospiro di sollievo: la permanenza in Premier League, a cinque turni dal termine, è ancora possibile.