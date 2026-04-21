Chelsea da incubo a Brighton: quinto ko di fila per Rosenior, mentre Hurzeler vede l'Europa

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Crisi senza fine per il Chelsea di Rosenior, che nell'anticipo della 34ª giornata di Premier League incassa a Brighton la quinta sconfitta di fila in campionato e scivola fuori dalla zona Europa , scavalcata al sesto posto dalla stessa squadra di Hurzeler che vince 3-0 (quinto risultato utile consecutivo) e fa festa con i suoi tifosi.

Brighton-Chelsea 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Kadioglu spiana la strada al Brighton

Partono subito forte i padroni di casa, pericolosi al 3' con Mitoma che ci prova di testa trovando la risposta di Sanchez, che devia sul fondo. Sugli sviluppi del successivo corner però il portiere dei londinesi è costretto ad arrendersi alla conclusione di Kadioglu, che si ritrova al posto giusto nel momento giusto e spedisce in porta la palla dell'1-0. Il Chelsea accusa il colpo e rischia di incassare il secondo gol al 15' con Sanchez reattivo su un altro colpo di testa, stavolta di Van Hecke. Il Brighton non si accontenta del vantaggio e continua a fare la partita, con i 'Blues' che riescono però a limitare i danni e ad arrivare all'intervallo sotto di una sola rete.

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Hinshelwood e Welbeck affondano il Chelsea

In avvio di ripresa il Chelsea prova a reagire ma è ancora il Brighton a segnare, questa volta con Hinshelwood su assist di Rutter al termine di una ripartenza (55'): vane le proteste dei londinesi per un tocco con il braccio di Minteh (nell'area dei locali) all'inizio dell'azione, con l'arbitro che convalida la rete del 2-0. È il colpo del ko per la squadra di Rosenior, che non riesce a creare pericoli agli avversari e nel recupero viene punita anche da Welbeck (90+1'). Tris servito e sesto posto a +2 sui 'Blues0 per un Brighton sempre più lanciato nella sua rincorsa a un posto in Europa.

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