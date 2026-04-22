Chelsea, ufficiale: esonerato Rosenior. Salta la panchina dell'erede di Maresca  

Fine della corsa per Liam Rosenior. L'allenatore è stato esonerato della dirigenza del Chelsea dopo la sconfitta contro il Brighton, la quinta di fila in Premier League. "Una prestazione inaccettabile, indifendibile. Qualcosa deve cambiare subito, non posso più venire qui a metterci la faccia per quello che ho visto oggi", sono state le ultime parole di Rosenior, il tecnico che ha preso nel pieno dell'inverno l'eredità di Enzo Maresca. Dopo un discreto avvio, la squadra è piombata in una profonda crisi di risultati, tanto da portare all'allontanamento del nuovo allenatore, rimasto in carica per circa quattro mesi. La cosa incredibile è che Rosenior, ex Strasburgo, aveva un contratto di sei anni, valido fino al 2032. Al suo posto è stato messo in panchina fino a fine stagione Calum McFarlan. Poi sarà di nuovo rivoluzione.