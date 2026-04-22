Chelsea, ufficiale: esonerato Rosenior. Salta la panchina dell'erede di Maresca
Fine della corsa per Liam Rosenior. L'allenatore è stato esonerato della dirigenza del Chelsea dopo la sconfitta contro il Brighton, la quinta di fila in Premier League. "Una prestazione inaccettabile, indifendibile. Qualcosa deve cambiare subito, non posso più venire qui a metterci la faccia per quello che ho visto oggi", sono state le ultime parole di Rosenior, il tecnico che ha preso nel pieno dell'inverno l'eredità di Enzo Maresca. Dopo un discreto avvio, la squadra è piombata in una profonda crisi di risultati, tanto da portare all'allontanamento del nuovo allenatore, rimasto in carica per circa quattro mesi. La cosa incredibile è che Rosenior, ex Strasburgo, aveva un contratto di sei anni, valido fino al 2032. Al suo posto è stato messo in panchina fino a fine stagione Calum McFarlan. Poi sarà di nuovo rivoluzione.
Chelsea, il comunicato su Rosenior
"Il Chelsea Football Club ha annunciato oggi la rescissione del contratto con l'allenatore Liam Rosenior. A nome di tutti i membri del Chelsea FC, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l'impegno profuso durante il periodo trascorso con il Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, tuttavia i recenti risultati e le prestazioni non sono stati all'altezza degli standard richiesti e la stagione è ancora ricca di successi. Tutti al Chelsea FC augurano a Liam ogni successo per il futuro. Calum McFarlane guiderà la squadra come allenatore ad interim fino alla fine della stagione, con il supporto dello staff tecnico del Club, mentre ci impegniamo per la qualificazione alle competizioni europee e per il cammino in FA Cup. Mentre il Club lavora per stabilizzare la posizione di allenatore, intraprenderemo un processo di riflessione per individuare il candidato ideale per il futuro".