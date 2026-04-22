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mercoledì 22 aprile 2026
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Manchester City, vittoria che vale il primato: agganciato l'Arsenal

I risultati delle due partite in programma stasera in Premier League: Burnley ko, Bournemouth raggiunto dal Leeds nel finale
2 min
TagsPremier LeagueBurnley-Manchester CityBournemouth-Leeds

Il Manchester City di Guardiola batte il Burnley ed è ora artefice del proprio destino. Agganciato l'Arsenal a quota 70, con i Citizens attualmente avanti grazie al maggior numero di gol fatti e oggi più vicini al titolo di campioni d'Inghilterra. Raggiunto in extremis il Bournemouth, con il Leeds che conquista un punto importante al 97'.

 

Premier League: Manchester City, vittoria e primato. Pari nel finale tra Bournemouth e Leeds

Parte subito forte il Manchester City, che mette le cose in chiaro dopo appena 5 minuti, andando a segno con il solito Haaland, glaciale nel finalizzare l'assist di Doku. Una marcatura che vale tantissimo per la corsa al titolo, con l'Arsenal agganciato dagli uomini di Guardiola dopo un'incredibile rimonta. 70 punti all'attivo e differenza reti che oggi premia Donnarumma e compagni. Al Vitality Stadium, nell'altro match di serata, il Bournemouth di Iraola sblocca la partita soltanto nella ripresa, dopo una prima frazione molto equilibrata: il gol del vantaggio porta la firma di Kroupi, lesto nello spingere in rete il passaggio di Marcos Senesi. La reazione del Leeds non si fa attendere e al 68' gli ospiti pareggiano i conti con lo sfortunato autogol di Hill. Nel finale, però, i padroni di casa raccolgono i frutti dei loro sforzi, trovando la rete del momentaneo 2-1 con Rayan. Vincente l'assist di Adams. A tempo scaduto, dopo il gol annullato ad Evanilson tramite l'intervento del Var, arriva l'incredibile pari di Longstaff, che al settimo minuto di recupero gela il pubblico di fede rossonera. È 2-2.

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