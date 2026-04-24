Premier League, pokerissimo Nottingham a Sunderland: salvezza più vicina

Tutto nel primo tempo

Match senza storia allo Stadium of Light, con il Forest che ha già chiuso il conto prima dell'intervallo. L'autorete di Hume al 17' spiana la strada agli ospiti, che segnano tre gol in sei minuti: dal 31' a 37' segnano Wood, Gibbs-White e Igor Jesus. Nella ripresa è pura accademia, con i padroni di casa che tentano di salvare almeno l'onore, ma che finiscono per subire anche l'umiliazione della quinta rete firmata da Anderson.

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