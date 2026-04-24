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Premier League, pokerissimo Nottingham a Sunderland: salvezza più vicina© Getty Images

Premier League, pokerissimo Nottingham a Sunderland: salvezza più vicina

Nell'anticipo della 34esima giornata, la squadra di Vitor Pereira sbanca loStadium of Light e vede avvicinarsi il traguardo stagionale
1 min
TagsPremier LeagueSunderlandNottingham Forest

SUNDERLAND (INGHILTERRA) - La 34esima giornata di Premier League si apre con il pokerissimo calato dal Nottingham in casa dell'ormai tranquillo Sunderland, che porta la squadra di Pereira a + 8 sul Tottenham terzulimo in classifica.

Tutto nel primo tempo

Match senza storia allo Stadium of Light, con il Forest che ha già chiuso il conto prima dell'intervallo. L'autorete di Hume al 17' spiana la strada agli ospiti, che segnano tre gol in sei minuti: dal 31' a 37' segnano Wood, Gibbs-White e Igor Jesus. Nella ripresa è pura accademia, con i padroni di casa che tentano di salvare almeno l'onore, ma che finiscono per subire anche l'umiliazione della quinta rete firmata da Anderson.

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