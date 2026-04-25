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sabato 25 aprile 2026
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Premier League, primo sorriso per il Tottenham di De Zerbi: sbancato di misura il campo del Wolverhampton 

In Inghilterra i londinesi danno un calcio alla crisi, ma la classifica resta complicata perché anche il West Ham ha vinto: i dettagli
3 min
TagsPremier LeagueArsenalTottenham

ROMA - Punti pesanti in palio nei match della 34ª giornata di Premier League in programma oggi (25 aprile), con il clou all'Emirates Stadium di Londra dove l'Arsenal ospiterà il Newcastle con l'obiettivo di staccare momentaneamente il Manchester City (impegnato nel pomeriggio nella semifinale di FA Cup contro il Southampton) e di riprendersi così, almeno momentaneamente, la vetta solitaria della classifica.

Arsenal-Newcastle (ore 18:30): segui la diretta

Premier League: la classifica aggiornata

Il Fulham ferma l'Aston Villa 

Successo per 1-0 per il Fulham in casa contro l'Aston Villa. A decidere il match un guizzo di Sessegnon al 43' del primo tempo. Con questa vittoria il Fulham si porta a 48 punti in classifica, mentre l'Aston Villa resta fermo a quota 58, agganciato dal Liverpool. 

Fulham-Aston Villa 1-o: cronaca, statistiche e tabellino

Premier League: risultati, tabellini e calendario

De Zerbi, prima vittoria con il Tottenham 

“Penso che basti una vittoria per cambiare la stagione”, aveva detto De Zerbi alla vigilia di Wolverhampton-Tottenham, match decisivo per tentare di salvare la squadra londinese. Il successo contro l'ultima in classifica è arrivato: in archivio un 1-0 firmato da Palhinha quando mancavano appena 8 minuti al novantesimo. E' la prima vittoria per De Zerbi, in panchina da tre settimane per cercare l'impossibile. Questa vittoria però non rende la classifica più dolce: il Tottenham è terzultimo con 34 punti, due in meno rispetto al West Ham di Castellanos, che in contemporanea ha messo sotto l'Everton per 2-1 grazie alle reti di Soucek e Wilson. Nel pomeriggio ha sorriso anche il Liverpool, in lotta per un posto in Champions, che ha superato il Crystal Palace per 3-1: il tris l'ha calato Wirtz. 

Liverpool-Crystal Palace 3-1: cronaca, tabellino e statistiche 

West Ham-Everton 2-1: cronaca, tabellino e statistiche 

Wolverhampton-Tottenham 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

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