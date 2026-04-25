Premier League, primo sorriso per il Tottenham di De Zerbi: sbancato di misura il campo del Wolverhampton 

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Premier League: la classifica aggiornata

Il Fulham ferma l'Aston Villa

Successo per 1-0 per il Fulham in casa contro l'Aston Villa. A decidere il match un guizzo di Sessegnon al 43' del primo tempo. Con questa vittoria il Fulham si porta a 48 punti in classifica, mentre l'Aston Villa resta fermo a quota 58, agganciato dal Liverpool.

Fulham-Aston Villa 1-o: cronaca, statistiche e tabellino

Premier League: risultati, tabellini e calendario

De Zerbi, prima vittoria con il Tottenham

“Penso che basti una vittoria per cambiare la stagione”, aveva detto De Zerbi alla vigilia di Wolverhampton-Tottenham, match decisivo per tentare di salvare la squadra londinese. Il successo contro l'ultima in classifica è arrivato: in archivio un 1-0 firmato da Palhinha quando mancavano appena 8 minuti al novantesimo. E' la prima vittoria per De Zerbi, in panchina da tre settimane per cercare l'impossibile. Questa vittoria però non rende la classifica più dolce: il Tottenham è terzultimo con 34 punti, due in meno rispetto al West Ham di Castellanos, che in contemporanea ha messo sotto l'Everton per 2-1 grazie alle reti di Soucek e Wilson. Nel pomeriggio ha sorriso anche il Liverpool, in lotta per un posto in Champions, che ha superato il Crystal Palace per 3-1: il tris l'ha calato Wirtz.

Liverpool-Crystal Palace 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

West Ham-Everton 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Wolverhampton-Tottenham 0-1: cronaca, tabellino e statistiche