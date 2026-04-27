Manchester United-Brentford 2-1: Casemiro e Sesko in gol, Red Devils terzi
Il Manchester United non sbaglia il posticipo e supera 2-1 il Brentford, portando a casa tre punti fondamentali nella corsa Champions. All’Old Trafford, i Red Devils offrono una prova solida, costruita su concretezza e qualità nei momenti chiave del match. La squadra di casa parte con il piede giusto e sblocca la gara già all’11’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Casemiro svetta più in alto di tutti e di testa insacca sotto la traversa, sfruttando la sponda di Maguire. Il vantaggio galvanizza lo United, che continua a spingere e al 31’ sfiora il raddoppio con Amad Diallo, fermato però da un ottimo intervento del portiere ospite su assist di Bruno Fernandes.
I Red Devils vincono contro il Brentford
Il 2-0 arriva poco prima dell’intervallo, al 43’: ripartenza fulminea orchestrata ancora da Bruno Fernandes e conclusa con freddezza da Sesko, che batte il portiere con un destro potente sotto la traversa. Una rete che indirizza nettamente la gara. Nella ripresa il Brentford prova a reagire, ma lo United controlla senza correre troppi rischi fino all’87’, quando gli ospiti accorciano le distanze: Mathias Jensen trova un gran destro da fuori area, preciso nell’angolino, su assist da corner di Reiss Nelson. È però troppo tardi per riaprire davvero la partita. Con questa vittoria, il Manchester United consolida il terzo posto in classifica a quota 61 punti, mantenendo a distanza il Liverpool, fermo a tre lunghezze di distanza. Dall’altra parte, il Brentford esce sconfitto ma resta pienamente in corsa per l’Europa: nono posto con 48 punti e Conference League distante appena una lunghezza, attualmente occupata dal Bournemouth.
La classifica di Premier League