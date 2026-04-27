Manchester United-Brentford 2-1: Casemiro e Sesko in gol, Red Devils terzi

Il Manchester United non sbaglia il posticipo e supera 2-1 il Brentford, portando a casa tre punti fondamentali nella corsa Champions. All’Old Trafford, i Red Devils offrono una prova solida, costruita su concretezza e qualità nei momenti chiave del match. La squadra di casa parte con il piede giusto e sblocca la gara già all’11’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Casemiro svetta più in alto di tutti e di testa insacca sotto la traversa, sfruttando la sponda di Maguire. Il vantaggio galvanizza lo United, che continua a spingere e al 31’ sfiora il raddoppio con Amad Diallo, fermato però da un ottimo intervento del portiere ospite su assist di Bruno Fernandes.