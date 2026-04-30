Michael Jackson è il nuovo allenatore del Burnley: prende il posto di Parker

Nuovo allenatore per il Burnley: è Michael Jackson

Si tratta dell’omonimo tecnico inglese, già nello staff del club negli ultimi anni, che raccoglie l’eredità di Scott Parker dopo la risoluzione consensuale del contratto. Jackson, che in passato ha lavorato con l’U23 e successivamente come collaboratore di Vincent Kompany, guiderà i Clarets nelle ultime quattro giornate di Premier League. Un finale senza pressioni di classifica, visto che la retrocessione è già matematica, ma con l’obiettivo di chiudere con dignità una stagione complicata.

La nota ufficiale

Di seguito la nota ufficiale sul cambio in panchina: "Scott Parker ha lasciato di comune accordo la sua posizione di allenatore del Burnley Football Club. In seguito alla conferma della retrocessione del club dalla Premier League la scorsa settimana, Parker e il consiglio di amministrazione si sono consultati e hanno concordato di comune accordo la conclusione del suo periodo al Turf Moor. Durante il suo periodo al Turf Moor, Parker ha guidato i Clarets a una stagione da record nel 2024/25, assicurando la promozione del Burnley dalla Championship alla Premier League, con una serie di 33 partite senza sconfitte e ben 30 partite senza subire gol. Il Club desidera esprimere ufficialmente i suoi più sinceri ringraziamenti a Scott per la sua professionalità, dedizione e il suo contributo. Lascia il club con il rispetto e la gratitudine di tutti coloro che sono legati al Burnley Football Club. Mike Jackson, supportato dallo staff tecnico già presente, assumerà la guida ad interim del Burnley per le restanti quattro partite di Premier League, a partire dalla trasferta di venerdì contro il Leeds United. È iniziato il processo di nomina del nuovo allenatore capo permanente in vista della stagione 2026/27".