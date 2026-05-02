Premier League, l'Arsenal travolge il Fulham e torna a + 6 sul Manchester City

LONDRA (INGHILTERRA) - Reduce dal pari di Madrid con l'Atletico , torna a ruggire in campionato l' Arsenal , che sembra non risentire delle fatiche della semifinale di andata di Champions League e sbriga la pratica Fulham in un tempo, ripassando la palla al Manchester City , impegnato lunedì sera contro l'Everton , per l'epilogo di Premier League . La squadra di Arteta non lascia scampo ai rivali nel derby londinese, prendendo il largo già nei primi quarantacinque minuti con la doppietta del solito Gyokeres e la rete di Saka . In mezzo anche un gol annullato a Calafiori. Gunners che sembrano essersi messi alle spalle il momento di crisi e pronti a giocarsi tutto fino alla fine.

Arsenal-Fulham 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Brentford fa un favore a De Zerbi: West Ham ko. Tris Newcastle, pari Sunderland

Nei match del pomeriggio spicca il pesantissimo 3-0 con il quale il Brentford travolge il West Ham. Le 'Bees', trascinate dal gol di Igor Thiago (su rigore al 54'), dal guizzo dell'ex Sampdoria Damsgaard (82') e dall'autogol in apertura di Mavropanos (15') salgono al sesto posto che oggi varrebbe la qualificazione in Europa League e inguaiano gli Hammers che restano inchiodati al 17° posto, a +2 sul Tottenham di De Zerbi che domani (domenica 3 maggio) scende in campo a Birmingham contro l'Aston Villa: in caso di successo a Villa Park, gli Spurs potrebbero superare proprio la formazione di Espirito Santo, portandosi a +1. Alle spalle del Brentford, al settimo posto, c'è il Brighton che cade 3-1 a St.James' Park contro i padroni di casa del Newcastle (ora a 45 punti) e resta fermo a 50 punti. Le 'Seagulls' - inutile il gol di Hinshelwood (61') - crollano sotto i colpo di Osula (12'), Burn (24') e Barnes (95'). Infine Wolves (18 punti) e Sunderland (47) si dividono la posta in palio: al 'Molineux Stadium' finisce 1-1. In gol Mukiele (17') e Bueno (54') con gli ospiti in dieci dal 24' del primo tempo per il rosso diretto comminato a Ballard.

Brentford-West Ham 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Newcastle-Brighton 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Wolves-Sunderland 1-1: cronaca, tabellino e statistiche