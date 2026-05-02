Premier League, l'Arsenal travolge il Fulham e torna a + 6 sul Manchester City
LONDRA (INGHILTERRA) - Reduce dal pari di Madrid con l'Atletico, torna a ruggire in campionato l'Arsenal, che sembra non risentire delle fatiche della semifinale di andata di Champions League e sbriga la pratica Fulham in un tempo, ripassando la palla al Manchester City, impegnato lunedì sera contro l'Everton, per l'epilogo di Premier League. La squadra di Arteta non lascia scampo ai rivali nel derby londinese, prendendo il largo già nei primi quarantacinque minuti con la doppietta del solito Gyokeres e la rete di Saka. In mezzo anche un gol annullato a Calafiori. Gunners che sembrano essersi messi alle spalle il momento di crisi e pronti a giocarsi tutto fino alla fine.
Arsenal-Fulham 3-0: cronaca, tabellino e statistiche
Il Brentford fa un favore a De Zerbi: West Ham ko. Tris Newcastle, pari Sunderland
Nei match del pomeriggio spicca il pesantissimo 3-0 con il quale il Brentford travolge il West Ham. Le 'Bees', trascinate dal gol di Igor Thiago (su rigore al 54'), dal guizzo dell'ex Sampdoria Damsgaard (82') e dall'autogol in apertura di Mavropanos (15') salgono al sesto posto che oggi varrebbe la qualificazione in Europa League e inguaiano gli Hammers che restano inchiodati al 17° posto, a +2 sul Tottenham di De Zerbi che domani (domenica 3 maggio) scende in campo a Birmingham contro l'Aston Villa: in caso di successo a Villa Park, gli Spurs potrebbero superare proprio la formazione di Espirito Santo, portandosi a +1. Alle spalle del Brentford, al settimo posto, c'è il Brighton che cade 3-1 a St.James' Park contro i padroni di casa del Newcastle (ora a 45 punti) e resta fermo a 50 punti. Le 'Seagulls' - inutile il gol di Hinshelwood (61') - crollano sotto i colpo di Osula (12'), Burn (24') e Barnes (95'). Infine Wolves (18 punti) e Sunderland (47) si dividono la posta in palio: al 'Molineux Stadium' finisce 1-1. In gol Mukiele (17') e Bueno (54') con gli ospiti in dieci dal 24' del primo tempo per il rosso diretto comminato a Ballard.
Brentford-West Ham 3-0: cronaca, tabellino e statistiche
Newcastle-Brighton 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Wolves-Sunderland 1-1: cronaca, tabellino e statistiche