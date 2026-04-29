Atletico Madrid-Arsenal, diretta: segui la semifinale di Champions League LIVE  

Dopo la grande abbuffata di gol e spettacolo ieri con Psg-Bayern , questa sera va in scena un'altra succulenta semifinale di Champions League . L' Atletico Madrid ospita l' Arsenal per l'andata della sfida che mette in palio la finale alla Puskas Arena di Budapest . Segui gli aggiornamenti in tempo reale con noi.

Occasione da fuori per Madueke, che si accentra e prova il sinistro: la palla esce di un soffio.

Gyokeres si conquista e trasforma di potenza un calcio di rigore, dopo una leggera spinta in area di Hancko. Il Var non può intervenire, ma è polemica per la decisione di Makkelie.

Finisce il primo tempo, i giocatori dell'Atletico Madrid continuano a protestare per il rigore discutibile che sta decidendo il match per il momento.

21:16

14' - che occasione per Alvarez

Numero di Alvaraz, che ingabbiato da tre uomini riesce a trovare lo spazio per calciare in porta: Raya devia in angolo.

21:08

7' - Martinelli manca l'aggancio di testa

Primo pericolo del match, lo crea l'Arsenal con Martinelli che sottoporta non trova il pallone di testa per un soffio.

21:02

1' - Iniziata

La sfida è iniziata.

21:00

Arbitra Makkelie: la sfida sta per iniziare

Che atmosfera al Metropolitano, tutto pronto per l'inizio della sfida. L'arbitro è l'olandese Makkelie.

20:58

L'Atletico Madrid ha grande voglia di rivincita

C'è grande voglia di rivincita in casa Atletico: le due formazioni, infatti, si sono incrociate già nella Phase League dove l'Arsenal ha travolto Koke e compagni per 4-0.

20:39

Griezmann, ultima partita di Champions al Metropolitano

Per Antoine Griezmann sarà l'ultima partita di Champions League al Metropolitano. In corso il riscaldamento delle squadre sul campo.

20:30

Flavio Cobolli sarà in tribuna

In tribuna al Metropolitano c'è anche Flavio Cobolli, che domani sarà impegnato nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev.

20:11

Simeone ha festeggiato ieri 56 anni

20:04

La panchina dell'Atletico Madrid

Vigilia all'insegna dell'emozione per il Cholo Simeone che, a ventiquattrore dal fischio d'inizio dell'attesissima sfida con l'Arsenal, ha festeggiato il suo cinquantaseiesimo compleanno.

Ecco la panchina dell'Atletico Madrid: Musso, Esquivel, Molina, Lenglet, Le Normand, Boñar, Julio Díaz, Mendoza, Almada, Álex Baena, Vargas e Sorloth.

20:03

Arsenal, Calafiori in panchina

Ecco la panchina dell'Arsenal: Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Saka, Gabriel Jesus, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman e Salmon.

19:58

Le formazioni ufficiali

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta.

19:58

Arsenal, Calafiori recuperato

A Madrid l’Arsenal arriva privo di Havertz, che si è infortunato nel corso della partita contro il Newcastle. Le buone notizie sono i recuperi di Eze e Calafiori.

19:58

Arsenal, dieci vittorie e due pareggi in Champions

L’Arsenal ha fin qui ottenuto dieci vittorie e due pareggi in Champions League, tenendo la porta inviolata in ben otto occasioni

Madrid - Stadio Metropolitano