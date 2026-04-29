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mercoledì 29 aprile 2026
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Atletico Madrid
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    Arsenal
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    • 44'V. Gyökeres (Rig.)
    0 - 1
    Fine 1° tempo
    Champions League - 29.04.2026
    Riyadh Air Metropolitano

    Arbitro Danny Makkelie
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Atletico Madrid
    0 - 1
    Fine 1° tempo
    Arsenal

    Atletico Madrid-Arsenal, diretta: segui la semifinale di Champions League LIVE  

    La squadra di Simeone arriva alla sfida dopo aver battuto il Barcellona nei quarti, mentre i Gunners hanno superato lo Sporting Lisbona. Aggiornamenti in tempo reale
    Valerio Minutiello
    6 min
    TagsChampions LeagueAtletico Madrid-Arsenal
    Aggiorna

    Dopo la grande abbuffata di gol e spettacolo ieri con Psg-Bayern, questa sera va in scena un'altra succulenta semifinale di Champions League. L'Atletico Madrid ospita l'Arsenal per l'andata della sfida che mette in palio la finale alla Puskas Arena di Budapest. Segui gli aggiornamenti in tempo reale con noi. 

    21:50

    Finisce il primo tempo

    Finisce il primo tempo, i giocatori dell'Atletico Madrid continuano a protestare per il rigore discutibile che sta decidendo il match per il momento. 

    21:47

    44' - Sblocca Gyokeres su rigore, Simeone infuriato

    Gyokeres si conquista e trasforma di potenza un calcio di rigore, dopo una leggera spinta in area di Hancko. Il Var non può intervenire, ma è polemica per la decisione di Makkelie. 

    21:32

    30' - Occasione Arsenal, Madueke da fuori

    Occasione da fuori per Madueke, che si accentra e prova il sinistro: la palla esce di un soffio. 

    21:17

    15' - Odegaard murato

    Subito capovolgimento di fronte, Odegaard murato da Cardoso al momento di concludere. 

     

     

    21:16

    14' - che occasione per Alvarez

    Numero di Alvaraz, che ingabbiato da tre uomini riesce a trovare lo spazio per calciare in porta: Raya devia in angolo.

    21:08

    7' - Martinelli manca l'aggancio di testa

    Primo pericolo del match, lo crea l'Arsenal con Martinelli che sottoporta non trova il pallone di testa per un soffio. 

    21:02

    1' - Iniziata

    La sfida è iniziata.

    21:00

    Arbitra Makkelie: la sfida sta per iniziare

    Che atmosfera al Metropolitano, tutto pronto per l'inizio della sfida. L'arbitro è l'olandese Makkelie. 

    20:58

    L'Atletico Madrid ha grande voglia di rivincita

    C'è grande voglia di rivincita in casa Atletico: le due formazioni, infatti, si sono incrociate già nella Phase League dove l'Arsenal ha travolto Koke e compagni per 4-0.

    20:39

    Griezmann, ultima partita di Champions al Metropolitano

    Per Antoine Griezmann sarà l'ultima partita di Champions League al Metropolitano. In corso il riscaldamento delle squadre sul campo. 

    20:30

    Flavio Cobolli sarà in tribuna

    In tribuna al Metropolitano c'è anche Flavio Cobolli, che domani sarà impegnato nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev. 

    20:11

    Simeone ha festeggiato ieri 56 anni

    Vigilia all'insegna dell'emozione per il Cholo Simeone che, a ventiquattrore dal fischio d'inizio dell'attesissima sfida con l'Arsenal, ha festeggiato il suo cinquantaseiesimo compleanno.

    20:04

    La panchina dell'Atletico Madrid

    Ecco la panchina dell'Atletico Madrid: Musso, Esquivel, Molina, Lenglet, Le Normand, Boñar, Julio Díaz, Mendoza, Almada, Álex Baena, Vargas e Sorloth.

    20:03

    Arsenal, Calafiori in panchina

    Ecco la panchina dell'Arsenal: Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Saka, Gabriel Jesus, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman e Salmon.

    19:58

    Le formazioni ufficiali

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.
    ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta.

    19:58

    Arsenal, Calafiori recuperato

    A Madrid l’Arsenal arriva privo di Havertz, che si è infortunato nel corso della partita contro il Newcastle. Le buone notizie sono i recuperi di Eze e Calafiori.

    19:58

    Arsenal, dieci vittorie e due pareggi in Champions

    L’Arsenal ha fin qui ottenuto dieci vittorie e due pareggi in Champions League, tenendo la porta inviolata in ben otto occasioni

    Madrid - Stadio Metropolitano

     

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

    Da non perdere

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