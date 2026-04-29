- 44'V. Gyökeres (Rig.)
Atletico Madrid-Arsenal, diretta: segui la semifinale di Champions League LIVE
Dopo la grande abbuffata di gol e spettacolo ieri con Psg-Bayern, questa sera va in scena un'altra succulenta semifinale di Champions League. L'Atletico Madrid ospita l'Arsenal per l'andata della sfida che mette in palio la finale alla Puskas Arena di Budapest. Segui gli aggiornamenti in tempo reale con noi.
21:50
Finisce il primo tempo
Finisce il primo tempo, i giocatori dell'Atletico Madrid continuano a protestare per il rigore discutibile che sta decidendo il match per il momento.
21:47
44' - Sblocca Gyokeres su rigore, Simeone infuriato
Gyokeres si conquista e trasforma di potenza un calcio di rigore, dopo una leggera spinta in area di Hancko. Il Var non può intervenire, ma è polemica per la decisione di Makkelie.
21:32
30' - Occasione Arsenal, Madueke da fuori
Occasione da fuori per Madueke, che si accentra e prova il sinistro: la palla esce di un soffio.
21:17
15' - Odegaard murato
Subito capovolgimento di fronte, Odegaard murato da Cardoso al momento di concludere.
21:16
14' - che occasione per Alvarez
Numero di Alvaraz, che ingabbiato da tre uomini riesce a trovare lo spazio per calciare in porta: Raya devia in angolo.
21:08
7' - Martinelli manca l'aggancio di testa
Primo pericolo del match, lo crea l'Arsenal con Martinelli che sottoporta non trova il pallone di testa per un soffio.
21:02
1' - Iniziata
La sfida è iniziata.
21:00
Arbitra Makkelie: la sfida sta per iniziare
Che atmosfera al Metropolitano, tutto pronto per l'inizio della sfida. L'arbitro è l'olandese Makkelie.
20:58
L'Atletico Madrid ha grande voglia di rivincita
C'è grande voglia di rivincita in casa Atletico: le due formazioni, infatti, si sono incrociate già nella Phase League dove l'Arsenal ha travolto Koke e compagni per 4-0.
20:39
Griezmann, ultima partita di Champions al Metropolitano
Per Antoine Griezmann sarà l'ultima partita di Champions League al Metropolitano. In corso il riscaldamento delle squadre sul campo.
20:30
Flavio Cobolli sarà in tribuna
In tribuna al Metropolitano c'è anche Flavio Cobolli, che domani sarà impegnato nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev.
20:11
Simeone ha festeggiato ieri 56 anniVigilia all'insegna dell'emozione per il Cholo Simeone che, a ventiquattrore dal fischio d'inizio dell'attesissima sfida con l'Arsenal, ha festeggiato il suo cinquantaseiesimo compleanno.
20:04
La panchina dell'Atletico Madrid
Ecco la panchina dell'Atletico Madrid: Musso, Esquivel, Molina, Lenglet, Le Normand, Boñar, Julio Díaz, Mendoza, Almada, Álex Baena, Vargas e Sorloth.
20:03
Arsenal, Calafiori in panchina
Ecco la panchina dell'Arsenal: Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Saka, Gabriel Jesus, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman e Salmon.
19:58
Le formazioni ufficiali
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta.
19:58
Arsenal, Calafiori recuperato
A Madrid l’Arsenal arriva privo di Havertz, che si è infortunato nel corso della partita contro il Newcastle. Le buone notizie sono i recuperi di Eze e Calafiori.
19:58
Arsenal, dieci vittorie e due pareggi in Champions
L’Arsenal ha fin qui ottenuto dieci vittorie e due pareggi in Champions League, tenendo la porta inviolata in ben otto occasioni
Madrid - Stadio Metropolitano