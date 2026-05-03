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Manchester United-Liverpool è uno spettacolo: finisce 3-2 tra rimonte e controsorpassi© APS

Manchester United-Liverpool è uno spettacolo: finisce 3-2 tra rimonte e controsorpassi

Il big match in Premier League regala emozioni: Red Devils avanti 2-0 e poi ripresi, è Mainoo alla fine a decidere la sfida
2 min
TagsManchester UnitedLiverpoolPremier League

La paura per Alex Ferguson, trasportato in ambulanza in ospedale, ha scosso il prepartita di Manchester United-Liverpool. Lo spavento è rientrato nel mix di emozioni che il big match della 35esima giornata di Premier League ha saputo regalare durante i 90'. Alla fine, hanno vinto i Red Devils 3-2 tra fughe, rimonte e contro-sorpassi, portando la squadra di Carrick a 64 punti, a +6 proprio dai Reds, e consolidando quindi il terzo posto in classifica.

Tabellino Manchester United-Liverpool

Lo show di Manchester United-Liverpool

Dopo sei minuti lo United ha sbloccato la gara con il gol di Cunha e al 14' ha raddoppiato grazie al centro di Sesko, indirizzando la partita. O almeno così sembra. Il Liverpool ha la forza di rimontare fino al 2-2 grazie alle reti di Szoboszlai (47') e di Gakpo (56'), bravi a sfruttare due errori in manovra del Manchester, che al 77' rimette la freccia con Mainoo. Gli ultimi minuti non cambiano il risultato, la festa è dello United.

Tris Bournemouth

Nel pomeriggio vittoria per 3-0 del Bournemouth, in casa, contro il Crystal Palace. Decisivi Kroupi e Rayan, oltre all'autogol di Lerma.

 

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