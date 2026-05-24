Guardiola e Bernardo Silva lasciano il City in lacrime, ovazione per Salah. Il Tottenham di De Zerbi si salva

Va in archivio con una pioggia di gol l'ultima giornata della Premier League 2025/26. Cristallizzato il quadro di tutti i verdetti tra quelli che erano già stati emessi e quelli che sono maturati al termine dell'ultimo turno di campionato, giocato con tutte le gare in contemporanea. In Champions League volano Arsenal , Manchester City , Manchester United , Aston Villa e Liverpool . Per l' Europa League pass staccato da Bornemouth e Sunderland . In Conference League ci va il Brighton . Retrocedono in Championship il West Ham di Castellanos , il Burnley e il Wolverhampton . Salvo il Tottenham di De Zerbi .

Premier League, standing ovation per Salah, Guardiola e Bernardo Silva: addio a Liverpool e Manchester City

Basta un pareggio al Liverpool ad Anfield contro il Brentford per blindare il quinto posto in classifica: gol di Jones al 58', pareggio di Schade al 64' e momenti di grande commozione per il saluto a Salah, alla sua ultima partita con i Reds: schierato titolare da Slot e travolto da una commovente standing ovation al momento della sostituzione al 73' per far posto a Frimpong. L'Aston Villa fa, invece, sfumare la chance del sesto posto in Champions League chiudendo quarto grazie al successo per 2-1 in trasferta sul Manchester City di Guardiola. Emery insaziabile dopo la vittoria della quinta Europa League: Semenyo porta avanti al 23' i Citizens, ma nella ripresa una doppietta di Watkins (46' e 61') ribalta il risultato. Al 91' il Var cancella un gol di Foden. Fiumi di lacrime anche per Pep Guardiola e Bernardo Silva, rispettivamente all'ultima gara sulla panchina e con la maglia degli Sky Blues.

Sunderland in Europa League, Brighton in Conference League, disfatta Chelsea

Chiude in bellezza la capolista Arsenal, che continua i festeggiamenti per la vittoria del titolo andando a vincere 2-1 sul campo del Crystal Palace con Gabriel Jesus (42') e Medueke (3' della ripresa) a bersaglio prima del gol di Mateta all'89'. Il Manchester City cala il tris nella tana del Brighton con i sigilli di Dorgu (33'), Mbeumo (44') e Bruno Fernandes (3' del secondo tempo): già certi del terzo posto, i Red Devils condannando alla Conference League i padroni di casa, sorpassati all'ultimo respiro dal Sunderland al settimo posto: Hume (25') e un autogol di Gusto (50') spianano la strada al successo sul Chelsea, che finisce fuori dall'Europa e al quale non basta il solito Palmer (56') per riaprire i giochi. Dal 62' Blues in dieci per l'espulsione per somma di ammonizioni di Fofana. Sfuma il sogno Champions per il Bournemouth, che fa 1-1 fuori casa col Nottingham Forest (gol di Gibbs-White al 34' e Tavernier al 54'), ma può comunque far saltare i tappi dello champagne per la prima storica volta in Europa League, da sesti in classifica. In Europa League potrebbere giocare anche il Crystal Palace nel caso in cui battesse gli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale di Conference League.

De Zerbi salva il Tottenham, il West Ham di Castellanos in Championship

Al West Ham non bastano i centri del Taty Castellanos (67'), di Bowen (79') e Wilson (94') contro il Leeds per evitare di salutare la Premier e lo psicodramma sportivo. Basta infatti Palhinha al 43' per far tirare un gran sospiro di sollievo al Tottenham di De Zerbi: vittoria cruciale al Tottenham Hotspur Stadium contro l'Everton per mandare i titoli di coda su una stagione sciagurata con una salvezza che a tratti era sembrata insperata.

Finisce 1-1 la sfida tra Burnley e Wolverhampton, già retrocesse: reti di Armstrong su rigore al 5' e Flemming a due minuti dall'inizio della ripresa. Completa il quadro dei risultati Fulham-Newcastle 2-0 (Diop al 20', Cairney all'80').