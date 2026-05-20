Il momento in cui l'Arsenal scopre di essere campione: Calafiori impazzisce

Arteta, i calciatori e tutto lo staff insieme, uniti, condividendo l'ansia e l'attesa lunga ventidue anni. Così l'Arsenal, dentro al centro sportivo del club, ha vissuto gli attimi che hanno preceduto la festa sfrenata: si è riunita per guardare in tv la partita del Manchester City contro il Bournemouth. Una sconfitta o un pareggio della squadra di Guardiola avrebbe consegnato ai Gunners aritmeticamente il titolo. E così è stato: l'1-1 finale dei Citizens, che prima hanno incassato lo svantaggio e poi sono riusciti a pareggiare, ha dato il via ufficiale all'esultanza incontrollata di gruppo dei calciatori dell'Arsenal, finalmente campione d'Inghilterra ventidue anni dopo l'ultima volta nel 2004.