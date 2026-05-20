Il momento in cui l'Arsenal scopre di essere campione: Calafiori impazzisce
Arteta, i calciatori e tutto lo staff insieme, uniti, condividendo l'ansia e l'attesa lunga ventidue anni. Così l'Arsenal, dentro al centro sportivo del club, ha vissuto gli attimi che hanno preceduto la festa sfrenata: si è riunita per guardare in tv la partita del Manchester City contro il Bournemouth. Una sconfitta o un pareggio della squadra di Guardiola avrebbe consegnato ai Gunners aritmeticamente il titolo. E così è stato: l'1-1 finale dei Citizens, che prima hanno incassato lo svantaggio e poi sono riusciti a pareggiare, ha dato il via ufficiale all'esultanza incontrollata di gruppo dei calciatori dell'Arsenal, finalmente campione d'Inghilterra ventidue anni dopo l'ultima volta nel 2004.
La folle esultanza dell'Arsenal
Il video dei pazzi festeggiamenti dell'Arsenal all'interno del centro sportivo è stato pubblicato sui social proprio dal club londinese, scatenando commenti e like dei tifosi. Si vedono i calciatori fissare la tv in attesa del triplice fischio: sono tarantolati, faticano a trattenersi. Quando il match del City finisce, esplode in un boato l'esultanza di tutti. Abbracci, urla, salti: una bolgia assoluta. Calafiori è tra i più scatenati, si riserva la prima fila davanti alla televisione e, non appena arriva il triplice fischio, schizza addosso ai suoi compagni urlando a squarciagola.
Festa Arsenal nell'anno della finale Champions
Il video, che si conclude con il coro "Campeones, campeones", è diventato, ovviamente, virale riscuotendo grande empatia. E non poteva essere diversamente per una squadra che dopo due decenni torna campione nell'anno in cui è pure in finale di Champions, trofeo che ancora manca in bacheca. Per quello ci sarà tempo, intanto a Londra si godono il trionfo.