Chelsea, i tifosi chiedono il ritorno di Mourinho: cori per José

Il Chelsea ha pareggiato 2-2 nell'ultima giornata di Premier League contro il Brentford e si trova all'undicesimo posto della classifica, con appena trentasei punti raccolti in ventisei partite. Una situazione non gradevole visti i grandi investimenti sul mercato negli ultimi anni.

I tifosi Blues chiedono il ritorno dello Special One

I tifosi, infatti, sono tutt'altro che contenti del momento che stanno vivendo i Blues e, presi da un po' di nostalgia, hanno intonato un coro per José Mourinho e un suo ritorno in panchina dopo il momentaneo 2-1 per il Brentford. L'allenatore portoghese ha già allenato la squadra di Londra dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015, vincendo ben otto trofei. Al momento sulla panchina del Chelsea c'è Mauricio Pochettino.