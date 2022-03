Liverpool, si ferma Alexander-Arnold: Klopp lo perde per diverse settimane

LIVERPOOL - Brutta notizia per Jurgen Klopp e per tutti i tifosi del Liverpool: Trent Alexander-Arnold si è infortunato al bicipite femorale e dovrà rimanere fermo ai box per diverse settimane. Il terzino inglese si era fatto male nella gara vinta 2-0 contro l'Arsenal - vittoria che ha permesso ai Reds di portarsi a una sola lunghezza di distanza dal Manchester City - e sicuramente salterà gli impegni della sua Nazionale contro Svizzera e Costa d'Avorio. Sui tempi di recupero neanche lo stesso allenatore ex Borussia Dortmnd si è voluto sbilanciare: "Non ci sono buone notizie, vedremo quanto ci vorrà".