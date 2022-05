Liverpool, Owen elogia Van Dijk: "É il difensore più forte di sempre"

Michael Owen , nel post-partita di Villarreal - Liverpool , spende parole di encomio per il difensore dei Reds e della Nazionale olandese Virgil Van Dijk . Ieri gli inglesi, pur soffrendo tantissimo nel primo tempo, sono riusciti a eliminare gli spagnoli e a ottenere la qualificazione per la finalissima di Parigi , in programma il prossimo 28 maggio . Dopo aver chiuso la prima frazione sotto 2-0 , la squadra di Jurgen Klopp cambia decisamente marcia nella ripresa e batte nuovamente i ragazzi di Emery per 3-2 con le reti di Fabinho , Luis Diaz e Mané , dopo che ad Anfield la partita era terminata 2-0 per i padroni di casa.

Owen: "Mai visto nessuno così"

Al termine della gara, Rio Ferdinand - al programma BT - ha detto questo a proposito dell'ex Southampton: "In questo momento è il centrale più forte al mondo". Ma Owen si è voluto spingere più in la: "Per me è il difensore più forte della storia". Poi l'ex attaccante continua argomentando la sua opinione e non risparmiando parole di elogio anche per l'ex compagno ai tempi del Manchester United: "Rio è il miglior centrale con cui ho giocato, però da attaccante centrale guardo Van Dijk e penso 'che posso fare contro di lui?' É più grande degli altri, più rapido, più forte, ha buoni piedi e fa gol. Non ho mai visto nessuno come lui".