Klopp: "Massimo rispetto per Conte"

LIVERPOOL - Dopo il botta e risposta nel post-partita di Liverpool vs Tottenham - sfida terminata 1-1 che ha permesso al Manchester City di allungare a +3 sui Reds -, l'allenatore dei Campioni d'Europa 2019 Jurgen Klopp prova a tendere la mano al tecnico degli Spurs Antonio Conte: "Sono frasi dette a caldo, non le direi di nuovo, ho il massimo rispetto per Antonio e quello che sta facendo". Su Guardiola. "Dice che tutta l'Inghilterra tifa per noi? Vivo a Liverpool e qui molta gente vuole che vinciamo il campionato, ma forse solo il 50%. Non ho idea se il Paese intero tifi per noi, sinceramente non ho questa sensazione, anzi, ma forse lui ne sa più di me", aggiunge Klopp.