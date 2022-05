Champions, Klopp disapprova nuovo format: "Più partite è sempre cattiva idea"

LIVERPOOL - A inizio stagione la FA Cup non era in cima ai pensieri di Jurgen Klopp ma ora che il Liverpool ha la chance di vincerla, non vuole lasciarsela scappare. La finale di domani col Chelsea "è una partita speciale, vogliamo godercela e dare una gioia ai nostri tifosi. Sarà una partita completamente diversa dalla semifinale col City, il Chelsea è una squadra ben allenata, con un sistema di gioco simile ad altre ma a un livello diverso, sono molto organizzati difensivamente e davanti hanno tanto talento. La finale di Coppa di Lega? Non abbiamo battuto il Chelsea, abbiamo vinto ai rigori, che è diverso. Senza fortuna non hai chance e quel giorno la fortuna è stata dalla nostra parte. É stata una partita dura, tirata e ci aspettiamo lo stesso domani. Entrambe le squadre daranno tutto quello che hanno".

"A inizio stagione l'obiettivo a qualificarsi per la Champions" "E' chiaro che quando inizi un viaggio, non puoi avere tutto - sottolinea poi Klopp - Non avevamo la squadra per andare in fondo su tutti i fronti, abbiamo fatto tanti cambi nelle partite di FA Cup e Coppa di Lega. Quando inizi la stagione la cosa più importante è qualificarsi per la Champions perché ti da le risorse per fare il prossimo passo".