Iraola al Liverpool, ora è ufficiale: sfuma definitivamente il Milan

Andoni Iraola è ufficialmente il nuovo allenatore del Liverpool . Dopo l'esonero di Slot , l'allenatore basco siederà sulla panchina dei Reds. Reduce dalla grande stagione con il Bournemouth, l'allenatore era stato cercato anche dal Milan ma ha deciso di rimanere in Premier League . Questo il comunicato del club: "Il Liverpool FC può confermare che Andoni Iraola ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club in vista della stagione 2026-27. Il 43enne prenderà il timone ad Anfield per succedere ad Arne Slot, che sabato ha lasciato i Reds. Iraola arriva dopo tre impressionanti stagioni in Premier League con l'AFC Bournemouth, portandoli in Europa per la prima volta nella loro storia con un sesto posto in classifica il mese scorso".

Iraola nuovo allenatore del Liverpool: le prime parole

Iraola ha anche rilasciato la sua prima intervista da allenatore del Liverpool: "Sono davvero emozionato. Perché ovviamente conosci il Liverpool, sai che è un grande club, un club enorme, uno dei più grandi al mondo. Ma sentendomi dentro e comprendendo un po' di più questo club, ho sempre pensato che fosse un club speciale. Non servono molte cose per essere attratti dal Liverpool. Liverpool è Liverpool. Ma ovviamente l'atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori, la possibilità per me di allenare giocatori di alto livello, la possibilità di lottare per i titoli. Penso che non possa essere più attraente di così. È difficile trovarlo. Quindi, sono davvero entusiasta di iniziare".

Iraola al Liverpool, il comunicato

Il comunicato prosegue: "Nato nella regione basca, nel nord della Spagna, Iraola ha avuto una lunga carriera da giocatore, operando principalmente come terzino destro e collezionando più di 500 presenze con l'Athletic Club in 12 stagioni. Ha inoltre collezionato sette presenze con la Spagna prima di passare al New York City FC tra il 2015 e il 2016, prima di appendere le scarpe al chiodo. Il primo passo da allenatore di Iraola è avvenuto nell'estate del 2018, quando ha preso il controllo dell'AEK Larnaca e lo ha aiutato a vincere la Supercoppa cipriota. Una parentesi al Mirandes, squadra di seconda divisione in Spagna, ha preceduto il passaggio al Rayo Vallecano nel 2020, che ha portato alla promozione nella Liga nel suo primo mandato alla guida. Poi, solo tre anni dopo, arrivò la Premier League e Iraola fu nominato allenatore del Bournemouth. Il suo lavoro al Cherries ha attirato l'attenzione, culminato con la qualificazione europea ottenuta lo scorso anno dopo una straordinaria imbattibilità di 18 partite nella seconda metà della stagione, che gli ha permesso di conquistare il sesto posto. Ora Iraola si unisce al Liverpool, dove inizierà a preparare i Reds per la prossima stagione".