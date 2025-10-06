Haaland trascina il City a suon di gol: "Il segreto per eccellere? Una cosa mi ha reso migliore..."

LONDRA (INGHILTERRA) - Non può che essere lui l' uomo copertina di un Manchester City che si lancia all'inseguimento di Arsenal e Liverpool in Premier League . Erling Braut Haaland non smette di far parlare di sé, dentro e fuori dal campo . Dopo aver spaventato i suoi numerosi fan con alcune dichiarazioni 'allarmanti' ( qui i dettagli ), il campione norvegese sta trascinando i ' Citizens ' a suon di gol, l'ultimo segnato ieri (domenica 5 ottobre) al 'Gtech Community Stadium' contro il Brentford . Al termine del match con le ' Bees ', il classe 2001, ha parlato della sua rinascita sul campo e, soprattutto, nella vita privata.

Haaland: "Il segreto per eccellere? Diventare papà mi ha reso migliore"

Al termine del match, Haaland ha affidato ai microfoni di Sky Sports le sue emozioni. Il bomber norvegese ha infatti raccontato che la paternità, arrivata nel dicembre del 2024 con la nascita del figlio avuto con Isabel Haugseng Johansen, lo ha migliorato sotto tutti i punti di vista: "Fare il papà mi rende ancora migliore. Una volta a casa - racconta Haaland - non penso più al calcio. Prima, da giovane, pensi a tutto e a niente, ti preoccupi di certe cose. Ora mi stacco completamente e mi rilasso, e devo ringraziare mio figlio per questo. Se questo è il miglior momento della mia carriera? Sì può dire di sì, non mi sono mai sentito meglio di adesso. Penso che prima di tutto si tratti di preparazione, di come ci si prepara per le partite. Ne ho parlato tante volte in passato: puoi essere pronto fisicamente, ma devi esserlo anche mentalmente".