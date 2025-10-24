Corriere dello Sport.it
I filetti, il latte crudo e... la dieta di Haaland, cosa mangia e tutti i segreti della sua alimentazione

Colazione, pranzo e cena: ecco cosa mangia l'attaccante del Manchester City
Come svelato dal suo primo video su YouTube, Erling Haaland inizia le sue giornate all’insegna della semplicità e della cura per ciò che mangia. Nella sua villa di Alderley Edge, nel Cheshire, il campione norvegese prepara una colazione a base di uova su pane a lievitazione naturale appena sfornato, accompagnata da una tazza di caffè con sciroppo d’acero.

La dieta di Haaland

"Per me il caffè è un superfood, se preparato bene. Perché? Dipende dalla qualità, da quando lo si beve e, naturalmente, da come lo si beve. Adoro il caffè. Ci vuole un po' di latte crudo; anche quello è un superfood, credo", ha raccontato Haaland, spiegando la sua filosofia alimentare.

Dal caffé alle bistechhe di tomahawk

Durante la giornata, l’attaccante del Manchester City si concede solo cibi freschi e naturali: viene spesso visto acquistare latte crudo, miele grezzo e bistecche in un piccolo caseificio locale prima di dirigersi all’allenamento. A pranzo preferisce piatti leggeri ma nutrienti, come branzino con asparagi e riso fritto all’uovo, ideali per sostenere la sua intensa attività fisica. La sera, di ritorno a casa, Haaland si rilassa cucinando insieme a Johansen, la sua compagna. Il suo piatto forte? Le bistecche di tomahawk, che ama grigliare personalmente sul barbecue, con la stessa determinazione e precisione che mostra in campo.

 

 

