Dalla spesa in fattoria alla terapia con la luce rossa: tutte le assurde manie di Haaland nella sua giornata tipo

Cura maniacale dei dettagli. Erling Haaland è una macchina da gol e da calcio, oleata alla perfezione con un'attenzione incredibile a ogni singolo aspetto della sua giornata: documentatam attraverso il suo nuovo canale YouTube , finanche mentre si dirige alla fatteria agricola Greenoaks , nella campagna del Cheshire e fare la spesa. Pieno di bistecche, latte e miele. E qui la proprietaria Helen afferma che l' attaccante del Manchester City sarebbe il benvenuto se una sera volesse mungere in prima persona le loro mucche. Haaland ci fa un pensiero: "Dobbiamo provarci una volta, dobbiamo provarci!".

Haaland: "Spero che la gente apprezzi la mia personalità fuori dal campo"

Nello sguardo dietro le quinte della vita di Haaland c'è, ovviamente, tanta attività fisica. Tanta palestra. Anche a casa. Non solo gli allenamenti all'Etihad con i suoi compagni di squadra. ttanta routine per recuperare delle sue fatiche sul campo. Ma ad Haaland piace anche cucinare a casa con la sua compagna Isabel. Parlando del lancio di @erling, Haaland ha detto: "La gente vede sempre le partite, i gol, le celebrazioni, ma non le ore che servono per essere pronti a tutto questo. Questo video mostra la routine, il cibo, i piccoli dettagli che contano. Rappresenta un po' la mia natura lontano dal campo e spero che la gente apprezzi questo lato della mia personalità".

"Un giorno nella vita di un calciatore professionista": cosa fa Haaland quando è a casa

Il video, intitolato: "Un giorno nella vita di un calciatore professionista", inizia con Haaland che si prepara un caffè con latte fresco e un po' di sciroppo d'acero. Questo lo rende un "superfood" secondo il norvegese, poiché: "I grassi e gli zuccheri proteggono la caffeina". Haaland prosegue il suo racconto spiegando: "Alzarsi presto, alle prime luci del giorno e fare una breve passeggiata, è una cosa logica da fare. Ma mi piace anche leggere e provare cose nuove. Il nostro bambino si sveglia presto, non quando suona la sveglia. Solo quando vuole". Segue una colazione a base di uova e pane a lievitazione naturale: "Vivo da solo da quando avevo 16 anni, quindi dovevo cucinare. Mi sono trasferito a Molde, mio ​​padre ha portato dei prodotti per la pulizia e un po' di cibo e ha detto: 'Parto domani, ci vediamo presto'. Ero completamente solo, dovevo cucinare, pulire, ti ritrovi catapultato in tutto questo e ho imparato tantissimo vivendo da solo”.

Poi trascorre un po' di tempo con Isabel prima che arrivi il suo preparatore, l'italiano Mario Pafundi, che vive proprio dietro l'angolo. Nella sua palestra di casa fanno degli esercizi di stretching, che lo hanno aiutato a migliorare il suo stato di forma fisica nelle ultime due stagioni. Mentre riceve le cure, l'attaccante del City appoggia la testa sul pallone utilizzato nella finale di Champions League a Istanbul due anni fa quando aiutò il City a completare uno storico triplete.