Guardiola glissa sul futuro al Manchester City: "Quando andrò via? Vi dico che..."

LONDRA (INGHILTERRA) - Vigilia di FA Cup per il Manchester City. Haaland e compagni scenderanno in campo domani a Wembley - sabato 25 aprile - per la semifinale della prestigiosa competizione contro il Southampton, formazione che ha eliminato l'Arsenal di Arteta ai quarti e che milita in Championship, la serie cadetta britannica. L'allenatore dei Citizens, Pep Guardiola, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i Saints di mister Eckert: "La partita di domani? Abbiamo l'opportunità di giocare di nuovo una semifinale a Wembley e cercheremo di vincere", taglia corto il tecnico catalano: il tema centrale riguarda infatti il suo futuro.