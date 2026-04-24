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Guardiola glissa sul futuro al Manchester City: "Quando andrò via? Vi dico che..."

Alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Southampton, Pep non ha dubbi: le sue parole diventano virali
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LONDRA (INGHILTERRA) - Vigilia di FA Cup per il Manchester City. Haaland e compagni scenderanno in campo domani a Wembley - sabato 25 aprile - per la semifinale della prestigiosa competizione contro il Southampton, formazione che ha eliminato l'Arsenal di Arteta ai quarti e che milita in Championship, la serie cadetta britannica. L'allenatore dei Citizens, Pep Guardiola, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i Saints di mister Eckert: "La partita di domani? Abbiamo l'opportunità di giocare di nuovo una semifinale a Wembley e cercheremo di vincere", taglia corto il tecnico catalano: il tema centrale riguarda infatti il suo futuro.

Guardiola glissa sul futuro al Manchester City: "Vi dico che..."

Pep, al City dall'estate del 2016, dribbla ancora una volta le domande su quelli che sono i progetti per la sua carriera: "Se ho un'idea di quando andrò via? Vivo giorno per giorno", spiega l'ex Barcellona e Bayern Monaco ai giornalisti presenti in sala stampa.

"Non si tratta di numeri. Non mi sveglio pensando a ciò che abbiamo vinto, né al fatto che vincere renderebbe quella giornata più felice". Dichiarazioni che diventano virali sui social e infiammano il dibattito in Inghilterra: quale sarà il futuro di Guardiola? Il contratto dell'allenatore spagnolo con il club mancuniano scade infatti nel 2027.

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