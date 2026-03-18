Guardiola e la camicia a quadri virale, di che marca è e quanto costa: social impazziti

Guardiola ha sempre gli occhi puntati addosso. Che sia per le sue invenzioni tattiche o per il suo look, si parla sempre di Pep. E spesso bene. Lo saprà anche lui, ma da qualche tempo è diventato una specie di icona di stile: sa cambiare, variare, indossa un po' di tutto e spazia dall'elegante al casual. Per esempio, contro il Real Madrid in Champions League, nella gara di ritorno che ha sancito l'eliminazione del Manchester City dalla competizione, non è passato inosservato l'abbinamento che ha scelto: una insolita camicia a quadri sopra una maglia nera, un pantalone scuro e delle scarpe sul bordeax. Nel complesso un ottimo risultato, un mix di gusto tra fashion e sportivo.