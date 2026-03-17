Manchester City-Real Madrid diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVE
Ultima chiamata per il Manchester City: all'Etihad Stadium la squadra di Guardiola si gioca l'ultima speranza di qualificazione ai quarti di Champions League. I Citizens sono chiamati a un'impresa al limite del proibitivo, rimontare tre gol al Real Madrid in Champions. L'andata del Bernabeu ha visto una sola squadra in campo, con i Blancos trascinati da un fenomenale Valverde, autore della tripletta decisiva. Per il ritorno, Haaland e compagni vogliono cambiare la storia. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:00
Real Madrid, la formazione ufficiale
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Pitarch, Arda Guler; Diaz, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.
19:55
La formazione ufficiale del Manchester City
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Ait-Nouri; Rodri; Cherki, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.
19:50
Le possibili scelte di Guardiola e Arbeloa
Guardiola affida a Haaland la missione rimonta, Arbeloa lancia ancora Pitarch: le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid.
19:46
Manchester City-Real Madrid, cresce l'attesa
Tutto pronto all'Etihad Stadium per la sfida tra Manchester City e Real Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: fischio d'inizio in programma alle 21.
Etihad Stadium - Manchester