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martedì 17 marzo 2026
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Champions League - 17.03.2026
Etihad Stadium

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Manchester City-Real Madrid diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVE

All'Etihad Stadium la squadra di Guardiola è chiamata a rimontare i tre gol dell'andata: aggiornamento in tempo reale
4 min
TagsManchester CityReal MadridChampions League
Aggiorna

Ultima chiamata per il Manchester City: all'Etihad Stadium la squadra di Guardiola si gioca l'ultima speranza di qualificazione ai quarti di Champions League. I Citizens sono chiamati a un'impresa al limite del proibitivo, rimontare tre gol al Real Madrid in Champions. L'andata del Bernabeu ha visto una sola squadra in campo, con i Blancos trascinati da un fenomenale Valverde, autore della tripletta decisiva. Per il ritorno, Haaland e compagni vogliono cambiare la storia. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

20:00

Real Madrid, la formazione ufficiale

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Pitarch, Arda Guler; Diaz, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.

19:55

La formazione ufficiale del Manchester City

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Ait-Nouri; Rodri; Cherki, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

19:50

Le possibili scelte di Guardiola e Arbeloa

Guardiola affida a Haaland la missione rimonta, Arbeloa lancia ancora Pitarch: le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid.

19:46

Manchester City-Real Madrid, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Etihad Stadium per la sfida tra Manchester City e Real Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: fischio d'inizio in programma alle 21.

Etihad Stadium - Manchester

 

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