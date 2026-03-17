Manchester City-Real Madrid diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVE

Ultima chiamata per il Manchester City: all'Etihad Stadium la squadra di Guardiola si gioca l'ultima speranza di qualificazione ai quarti di Champions League. I Citizens sono chiamati a un'impresa al limite del proibitivo, rimontare tre gol al Real Madrid in Champions. L'andata del Bernabeu ha visto una sola squadra in campo, con i Blancos trascinati da un fenomenale Valverde, autore della tripletta decisiva. Per il ritorno, Haaland e compagni vogliono cambiare la storia. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.