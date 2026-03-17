Marquinhos in campo con il Psg dopo la grande paura: cosa è successo al figlio dell'ex Roma

Marquinhos, superato un momento difficile: cosa è successo al figlio dell'ex Roma

Dopo aver visto nascere il suo quarto figlio il 2 marzo 2026, Marquinhos è stato costretto a saltare alcuni allenamenti con il Psg di Luis Enrique per rimanere vicino alla moglie Carol, ricoverata in ospedale insieme al piccolo Filippo. Complicazioni da superare e messe alle spalle nel giro di qualche giorno, con il brasiliano che ha dovuto assentarsi in un momento topico della stagione. La famiglia prima di tutto. Poi, tutto è tornato alla normalità, con la famiglia riunita all'interno della propria abitazione e Filippo che ha potuto conoscere per la prima volta i fratelli Maria Eduarda, Enrico e Martina.

Il messaggio di Carol Cabrino: "Ci sono momenti che ci segnano per sempre"

Carol Cabrino, moglie di Marquinhos ed ex cantante brasiliana e imprenditrice, ha raccontato attraverso i suoi canali social ufficiali quanto successo nelle ultime delicate settimane: "Ci sono momenti nella vita che ci segnano per sempre. Gli ultimi giorni sono stati intensi, pieni di emozioni, lacrime, silenzio, preghiera… e tanto amore. Momenti in cui solo chi li vive può comprendere appieno ciò che si prova nel cuore. Di giorno in giorno, abbiamo imparato ancora una volta cosa significano la dedizione, la speranza e la fiducia, anche quando tutto sembra incerto. Oggi siamo a casa. Con il cuore pieno di gratitudine. Spero di potervi spiegare presto tutto. Ogni foto di questo carosello racchiude un pezzetto della nostra storia di questi giorni. Una storia d’amore, di forza e di cura. E soprattutto, un ricordo molto chiaro che Dio non ci ha mai lasciati soli. La mia fede è rimasta salda per tutto il tempo, perché sapevo: Dio si prende cura di tutto. Sempre".

Marquinhos titolare in Chelsea-Psg: dalla grande paura al ritorno in campo

Dalla grande paura al ritorno in campo in Champions League con la maglia del Paris Saint-Germain, chiamato a difendere l'ampio vantaggio accumulato all'andata contro il Chelsea al "Parco dei Principi". Capitano, leader e baluardo difensivo di Luis Enrique. Un rapporto incredibile quello costruito dall'ex Roma con il club parigino, come testimoniano anche episodi del passato e la vicinanza della società al momento della nascita della primogenita Maria Eduarda, dopo un parto non semplice nel 2017. Poi, il racconto e le lacrime dello scorso anno della moglie Carol, che aveva raccontato in lacrime di un aborto. E ora, finalmente, un'altra gioia immensa: la nascita del piccolo Filippo.