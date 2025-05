Marquinhos, il sogno più grande: perché il Psg gli ha salvato la vita (e non solo a lui)

INVIATA A MONACO - Esattamente 13 anni fa il giovane Marquinhos, 18 anni, decideva di lasciare il Brasile per tentare la scalata in Europa. Lo convinse (a lui, alla famiglia e all'agente Roberto Calenda) un innamorato Walter Sabatini, che i difensori in carriera li ha sbagliati raramente. Marquinhos è uno dei suoi fiori all'occhiello: pagato appena 4 milioni e mezzo, bonus compresi ne ha fruttati più di 30 alle casse della Roma. In giallorosso gioca appena una stagione, tra l'altro molto complicata con l'avvicendamento Zeman-Andreazzoli, ma quando il Psg lo cerca lui non sa dire di no e la proprietà americana neppure. Va via senza passare da Roma, direttamente dal ritiro di Riscone in un torrido giorno d'estate, e all'inizio fatica a passare le visite mediche per una brutta influenza. E pensare che quando non si allenava per febbre c'era chi pensava fosse "diplomatica". Ma a soli 19 anni si capisce già la personalità del ragazzino che piaceva a Zeman, Totti e De Rossi. Dopo un paio di allenamenti è però Rodrigo Taddei a sentenziare: "Mi sa che abbiamo in squadra un fenomeno".