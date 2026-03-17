Kvara esalta il Psg, Chelsea eliminato. Anche l'Arsenal ai quarti

Dopo la clamorosa rimonta dello Sporting contro il Bodo/Glimt , volano ai quarti di finale di Champions League anche Real Madrid, Psg e Arsenal . Eliminate agli ottavi big del calibro di Manchester City e Chelsea , senza dimenticare i tedeschi del Bayer Leverkusen . Ancora protagonista l'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia , a segno a Stamford Bridge.

Psg ai quarti di Champions, Chelsea eliminato: in gol Kvaratskhelia

Tutto facile per il Psg di Luis Enrique, che mette subito in discesa il secondo round del doppio confronto con il Chelsea, incrementando l'ampio vantaggio accumulato al "Parco dei Principi" (5-2). Ci pensa Khvicha Kvaratskhelia a spegnere immediatamente l'entusiasmo dello Stamford Bridge, con un diagonale mancino che si infila alle spalle di Sanchez, una volta superato un colpevole Sarr. I Blues provano a reagire con Enzo Fernandez, ma senza particolare fortuna. Errore in mezzo al campo e ripartenza mortifera dei francesi, con Zaire-Emery che serve l'ex Inter Hakimi, bravo a trovare al limite Barcola, glaciale nel disegnare un pregevole destro da fermo, che si spegne all'incrocio dei pali. Vanificato ogni tentativo di rimonta inglese. Nella ripresa, la partita prosegue sulla stessa falsa riga, con Mayulu che finalizza il secondo assist di Hakimi al 62' e cala il tris. Il dado è tratto: Psg ai quarti, Chelsea eliminato, con la formazione di Luis Enrique che affronterà la vincente di Liverpool-Galatasaray.

Arsenal, vittoria e qualificazione: ai quarti c'è lo Sporting

Passa il turno anche l'Arsenal di Mikel Arteta, capolista in Premier League e una delle migliori squadre della League Phase di Champions. Dopo l'1-1 maturato alla BayArena di Leverkusen, i Gunners abbattono il muro tedesco al 36' della prima frazione, andando a segno con un destro dai 18 metri di Eze, che prende la mira e mette la palla sotto la traversa. Nella ripresa, i cambi di Kasper Hjulmand non premiano l'undici rossonero, punito dal solito Rice al minuto 63. 2-0 e Leverkusen in ginocchio. Missione compiuta per i londinesi, che se la vedranno ai quarti contro lo Sporting Lisbona, uscito vittorioso dalla doppia sfida con il Bodo/Glimt.