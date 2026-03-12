Donnarumma al veleno contro l'arbitro Mariani: "Perché fate i fenomeni?"

La Champions è sempre imprevedibile e il Real Madrid è sempre la regina di casa, lo dimostrano le 15 coppe dalle grandi orecchie nella loro bacheca. Nonostante gli infortuni e l'avversario molto più che ostico, i Blancos che non stanno vivendo un periodo d'oro, si riscattano e ne fanno 3 al City di Donnarumma , che nell'occasione del rigore ha discusso con l'arbitro italiano Mariani.

Donnarumma dopo il fallo: "Fate i fenomeni"

Sicuramente la prestazione fantastica e l'annessa tripletta di Valverde non hanno reso facile la serata del numero 1 italiano che ha raccolto per tre volte il pallone dal fondo della rete. Gli animi in casa City non devono essere stati dei più tranquilli quando al 42' del primo tempo la partita poteva essere considerata già chiusa visto il dominio dei Blancos e lo si è notato anche in occasione del rigore nel secondo tempo. Dopo poco meno di 10 minuti di gioco del secondo tempo il City si fa trovare ancora scoperto in difesa ed un lancio lungo mette Vinicius praticamente solo contro Donnarumma che prova l'intervento e travolge il numero 7 brasiliano prendendosi anche l'ammonizione da parte di Mariani. A quel punto l'estremo difensore ex Milan non ci sta più e si scaglia contro il connazionale: "Perché fate i fenomeni?- poi rincara la dose- Perchè fate i fenomeni? Fate i fenomeni". Continua chiedendogli del cartelllino giallo ricevuto: "Perché mi dai ammonizione? Non ho detto niente". Risolta la situazione, Donnarumma si piazza sulla linea di porta ed ipnotizza Vinicius, parando il rigore, ma è solo una magra consolazione, perché la gara di ritorno, se pur in casa, sarà molto difficile per Guardiola e i suoi.