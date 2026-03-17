Dove vedere Manchester City-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario
Il Manchester City ospita il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: all'andata, al Bernabeu, la squadra di Arbeloa si era imposta per 3-0. I Citizens dovranno quindi tentare la rimonta, mentre i Blancos dovranno difendere il risultato.
Manchester City-Real Madrid, data e orario
Manchester City-Real Madrid è in programma oggi, martedì 17 marzo, alle ore 21:00, all'Ethiad Stadium di Manchester.
Dove vedere Manchester City-Real Madrid in diretta tv
Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
Manchester City-Real Madrid, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Manchester City-Real Madrid anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, O'Riley; Rodri; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola
A disposizione: 1 Trafford, 13 Bettinelli, 6 Aké, 21 Ait-Nouri, 45 Khusanov, 8 Kovacic, 20 Bernardo Silva, 14 Nico Gonzalez, 7 Marmoush, 26 Savinho, 68 Alleyne, 42 Semenyo
Indisponibili: Gvardiol, Lewis
Squalificati: - Diffidati: Donnarumma, Guehi, O’Reilly, Savinho
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Pitarch, Camavinga; Diaz, Vinicius. Allenatore: Arbeloa
A disposizione: 13 Lunin, 26 Fran Gonzalez, 2 Carvajal, 18 Carreras, 27 Diego Aguado, 15 Guler, 28 Cestero, 37 Manu Angel, 38 Palacios, 16 Gonzalo Garcia, 30 Mastantuono, 10 Mbappé
Indisponibili: Militao, Asencio, Mendy, Ceballos, Rodrygo
Squalificati: - Diffidati: Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius
Il Manchester City ospita il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: all'andata, al Bernabeu, la squadra di Arbeloa si era imposta per 3-0. I Citizens dovranno quindi tentare la rimonta, mentre i Blancos dovranno difendere il risultato.
Manchester City-Real Madrid, data e orario
Manchester City-Real Madrid è in programma oggi, martedì 17 marzo, alle ore 21:00, all'Ethiad Stadium di Manchester.