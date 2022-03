"Lo United vuole Tuchel prima della fine della stagione"

Thomas Tuchel avrebbe sorpassato Mauricio Pochettino e sarebbe ora il favorito alla sostituzione di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United, secondo il Daily Star. Richard Arnold, Ceo dello United, sarebbe intenzionato ad approfittare della brutta situazione che sta vivendo il Chelsea, la squadra attualmente allenata dall'ex Psg, e vorrebbe nominarlo nuovo allenatore prima della fine della stagione. Nonostante abbia detto di voler rimanere fino alla fine della stagione al timone dei blues, il futuro del tecnico tedesco apparirebbe sempre più incerto. Tuchel è sotto contratto con i londinesi fino al 2024, ma i Red Devils sarebbe pronti a fargli una ricca offerta. L'unico ostacolo sarebbe rappresentato dal fatto che il Manchester potrebbe non giocare la Champions il prossimo anno, visto che in classifica è quinto a -1 dall'Arsenal, ma anche con tre partite in più.