"Il Manchester United vuole Declan Rice, ma servono 180 milioni"

Il Manchester United vorrebbe Declan Rice per sostituire Paul Pogba, che non vuole rinnovare il contratto che scade a giugno. Secondo il Daily Mail, il West Ham, per il suo capitano, chiederebbe 150 milioni di £, circa 180 milioni di euro, per quello che potrebbe essere il trasferimento record nella storia della Premier League. Finora il primato appartiene a Jack Grealish, pagato un anno dal Manchester City circa 117 milioni di €. In casa Red Devils, il record appartiene proprio a Paul Pogba, pagato 100 milioni di euro dal club inglese per (ri)prenderselo dalla Juventus. In questa stagione Rice sta giocando molto bene e ha dato una grossa mano alla squadra nel qualificarsi per i quarti di Europa League.