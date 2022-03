Rooney non si nasconde: "Sogno la panchina del Manchester United"

LONDRA - Intervistato dal "The Sun", Wayne Rooney, ex attaccante inglese oggi capo allenatore del Derby County nella Championship inglese, non fa mistero della sua ambizione, ovvero tornare all'Old Trafford e al Manchester United, nello stadio e nella squadra in cui ha giocato per gran parte della sua carriera e dove ha vinto tutto. Così Rooney: "Sarò onesto, l'unico motivo per cui sono diventato allenatore è il Manchester United. Non sono ancora pronto. Ma devo pianificare tutto quello che faccio per assicurarmi che un giorno accada". Con la maglia dei Red Devils l'ex bomber inglese ha giocato dal 2004 al 2017 e ha messo a segno 253 gol.