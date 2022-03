Rooney su Cristiano Ronaldo: "È fott***mente fastidioso"

ROMA - Come sempre senza peli sulla lingua Wayne Rooney, che ha etichettato Cristiano Ronaldo come "fott***mente fastidioso" e Rio Ferdinand come "arrogante", tornando con la memoria ai tempi in cui i tre giocavano insieme al Manchester United. L'ex calciatore, ora responsabile del Derby County, all'Old Trafford ha vinto tre titoli di Premier League, la FA Cup e la Champions League prima che Ronaldo partisse per il Real Madrid: "Cristiano - ha detto al The Sun - era così bravo e così fott***mente fastidioso allo stesso tempo. Probabilmente non è così bravo oggi, ma probabilmente è altrettanto fastidioso. Quando giochiamo contro non me ne frega niente di lui. Ma quando abbiamo finito, siamo di nuovo amici".