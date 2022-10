Cristiano Ronaldo, niente più "Siuu": il significato della nuova esultanza

Cristiano Ronaldo si è messo il periodo di crisi alle spalle tornando al gol con la maglia del Manchester Unted. Il campione portoghese è stato subissato dalle critiche per i risultati in campo ma anche per gli atteggiamenti tenuti in panchina, con il clamoroso "ammutinamento" nei confronti di Ten Hag e la fuga anticipata dalla panchina. Acqua passata, sembrerebbe, dopo la vittoria in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, che ha garantito il passaggio del turno dei Red Devils. CR7, reintegrato in rosa dopo l'esclusione nella partita contro il Chelsea, si è mostrato commosso e quasi alle lacrime dopo aver segnato il gol del 3-0 all'81'. Ma è stata la sua esultanza a stupire tutti: non il classico "Siuu" a cui ci ha abituato negli ultimi anni.