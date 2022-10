United, Ronaldo quasi in lacrime dopo il gol: il suo messaggio

Ten Hag: "Ronaldo non si è mai arreso"

In conferenza stampa il tecnico Erik Ten Hag si è detto soddisfatto per la prestazione di Ronaldo: "Non si è mai arreso, come ha sempre fatto per tutta la sua carriera, e alla fine ha ottenuto la sua ricompensa. Ha creato molto e la squadra ha giocato per lui. Aveva bisogno di questo gol per superare il momento di difficoltà e ritrovare la fiducia".