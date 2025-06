"Manchester United, Bruno Fernandes rifiuta un'offerta pazzesca dell'Al Hilal"

Bruno Fernandes: futuro ancora incerto

Il contratto che lo lega ai Red Devils scade nel 2027, ma le certezze non sono molte. Dopo la deludente finale di Europa League persa contro il Tottenham, il numero 8 portoghese aveva già lasciato intendere che tutto sarebbe dipeso dalle scelte del club: "Resterò fino a quando il club mi dirà che è ora di andare via. Se vorranno vendermi per fare cassa, così sarà. Succede nel calcio." Parole che lasciano aperta ogni possibilità, ma una cosa è chiara: Bruno non ha intenzione di inseguire solo il denaro. Vuole continuare a competere ai massimi livelli, e il suo obiettivo è restare protagonista nel calcio che conta davvero. Per ora, l'Al Hilal dovrà cercare altrove il suo nuovo leader.