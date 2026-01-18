Lisandro Martinez e il durissimo attacco a Scholes: "Me lo dica in faccia..."

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Haaland contro Lisandro Martinez nel derby? Il norvegese lo spingerà in rete dopo aver segnato". Così Paul Scholes, leggenda del Manchester United di Sir Alex Ferguson, aveva sbeffeggiato il difensore argentino alla vigilia della stracittadina di 'Old Trafford' durante il podcast 'The Good, The Bad & The Football', scatenando i tifosi dei 'Red Devils' già rassegnati alla sconfitta. Sulla stessa lunghezza d'onda anche un suo ex compagno di squadra, Nicky Butt, che non ha mai avuto alcun dubbio sull'esito della stracittadina lanciando più di una frecciata all'ex centrale dell'Ajax: "Vincerà il City, sicuro. Il duello Haaland-Lisandro? Erling lo prenderà in braccio come un bambino". Il verdetto del campo ha invece clamorosamente dato torto alle due leggende del club tre volte campione d'Europa: lo United, alla prima di Carrick in panchina, ha vinto 2-0 il derby e Lisandro Martinez ha annullato Haaland, disputando una delle sue migliori partite da quando indossa la maglia dei 'Red Devils'. Nel post-partita di Old Trafford, il difensore argentino ha replicato agli attacchi dei due ex calciatori, togliendosi più di un sassolino dalle scarpe.