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lunedì 13 aprile 2026
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Scatto salvezza del Leeds: Okafor incanta Old Trafford e sorprende il Manchester United© Getty Images

Scatto salvezza del Leeds: Okafor incanta Old Trafford e sorprende il Manchester United

La doppietta dell'ex Milan e Napoli lancia i 'Peacocks' a +6 sulla zona retrocessione: ai 'Red Devils', sconfitti 2-1, non basta l'acuto di Casemiro
2 min
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MANCHESTER (INGHILTERRA) - La 32esima giornata di Premier League si chiude con il pesantissimo successo del Leeds United che passa 2-1 sul campo del Manchester United. Nel monday night di 'Old Trafford', i 'Peacocks' sorprendono i padroni di casa grazie alla doppietta di Okafor: l'ex attaccante del Milan e del Napoli va in gol al 5' per poi ripetersi al 29' su assist di Aaronson, salendo a quota 6 reti stagionali in campionato. Nella ripresa lo United resta in dieci al 56' complice l'espulsione diretta comminata a Lisandro Martinez poi accorcia le distanze con l'eterno Casemiro al 69' ma il guizzo dell'ex Real Madrid non basta ai 'Red Devils' per evitare la sconfitta casalinga, la prima da quando Michael Carrick siede sulla panchina mancuniana.

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Tre punti fondamentali per il Leeds di mister Farke che, dopo quattro pareggi e due sconfitte nelle ultime sei uscite stagionali, centra la seconda vittoria esterna del suo campionato (la prima risaliva al 20 settembre scorso, 3-1 a 'Molineux' contro il Wolverhampton) e sale a 36 punti, a +6 sulla zona retrocessione e il terzultimo posto, occupato a sorpresa dal Tottenham di De Zerbi. Il Manchester United resta invece inchiodato in terza posizione a 55 punti, gli stessi dell'Aston Villa.

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