Scatto salvezza del Leeds: Okafor incanta Old Trafford e sorprende il Manchester United

Manchester United-Leeds 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Premier League, come cambia la classifica dopo l'impresa del Leeds

Tre punti fondamentali per il Leeds di mister Farke che, dopo quattro pareggi e due sconfitte nelle ultime sei uscite stagionali, centra la seconda vittoria esterna del suo campionato (la prima risaliva al 20 settembre scorso, 3-1 a 'Molineux' contro il Wolverhampton) e sale a 36 punti, a +6 sulla zona retrocessione e il terzultimo posto, occupato a sorpresa dal Tottenham di De Zerbi. Il Manchester United resta invece inchiodato in terza posizione a 55 punti, gli stessi dell'Aston Villa.

Premier League, la classifica